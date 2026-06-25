¿Listos para la quiniela? Animales que predijeron el triunfo de México

Luego del triunfo de México vs Chequia, la afición mexicana enloqueció alrededor de todo el país. Y es que hasta antes de este resultado, se decían muchas cosas: Que era un rival difícil, que habría un empate o incluso que México perdería por mucha diferencia.

Sin embargo, también hubo algunos animales que se sumaron a la ola de predicciones frente a los resultados frente a los partidos de la Selección. Algunos han acertado, otros no, pero a estas alturas si existiera una quiniela, el Pato Merlín iría perdiendo.

Y es que aunque él es la mascota sensación de este Mundial 2026 y ha lanzado sus predicciones sobre la selección que ganaría, no ha sido el único y el último partido, lo dejaría atrás de los otros animalitos que sí han acertado.

Animales que han predicho triunfo de México, ¿han acertado?

Pato Merlín: 2/3



Ante el partido de México vs Sudáfrica, el pato Merlín lanzó la predicción de que México sería campeón y ganó. Posteriormente, al preguntarle sobre quién ganaría entre México y Corea, el pato se decantó por la tierra que lo vio nacer.

Finalmente para el partido de ayer, el pato habría elegido como ganador a Chequia, pero un 3-0 lo dejó con desventaja de seguir siendo confiable para las apuestas con base en los pronósticos animales.

Delfín Hidalgo: 3/3

El animalito que se está consagrando como el oráculo mundialista esta Copa del Mundo 2026 es el Delfín Hidalgo, pues en sus 3 predicciones del resultado de los enfrentamientos de la Selección Mexicana vs Sudáfrica, Corea y ayer, Chequia, ha acertado.

Elefantes de Africam Safari 3/3

Otros animales que le hacen segunda al delfín Hidalgo en acertar su pronóstico son los elefantes del zoológico Africam Safari, quienes de igual manera llevan 3/3 aciertos sobre la pregunta de ¿Qué equipo ganará, si Sudáfrica, Corea del Sur o Chequia?

Obvio, todas las veces eligieron la bandera nacional puesta en su alimento, frente a la de las banderas de los países rivales.

Si quieres entrarle a las apuestas, estos son los animales que han acertado al elegir a México como ganador de partidos en sus predicciones en todos sus partidos dentro de la Fase de Grupos.