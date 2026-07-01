¿Qué significa que México esté en el Top 10 del Ranking FIFA?

El gran momento que vive la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 no solo ha despertado la ilusión de millones de aficionados, también ha provocado un importante movimiento en una de las clasificaciones más prestigiosas del futbol internacional.

Gracias a sus recientes resultados, el Tricolor volvió a colocarse entre las mejores selecciones del planeta, aunque su posición continúa cambiando conforme avanza el torneo.

¿Qué significa estar en el Top 10 del Ranking FIFA y por qué este listado tiene tanto peso en el futbol mundial? Aquí, en Ovaciones , te lo explicamos.





¿Qué es el Ranking de la FIFA?

El Ranking FIFA es el sistema oficial con el que la Federación Internacional de Futbol Asociación clasifica a las selecciones nacionales de acuerdo con su rendimiento deportivo.

La clasificación se elabora mediante un modelo de puntuación denominado "SUM", el cual no calcula promedios, sino que suma o resta unidades después de cada partido disputado.

La cantidad de puntos que una selección gana o pierde depende de diversos factores, entre ellos:

La importancia del encuentro (amistoso, eliminatoria o Mundial).

El resultado obtenido .

La fortaleza del rival .

La posición que ocupa ese adversario en el propio ranking.

Esto significa que vencer a una potencia mundial genera una mayor recompensa que derrotar a una selección ubicada en posiciones inferiores.

Además de representar prestigio internacional, el Ranking FIFA también influye en la organización de futuros torneos, ya que suele utilizarse para definir las selecciones cabeza de serie en sorteos mundialistas y otras competencias internacionales.

Durante el Mundial 2026, la clasificación se actualiza constantemente conforme se disputan los partidos, por lo que no corresponde a la última lista oficial publicada antes del torneo.

¿En qué lugar del Ranking FIFA está México?

La destacada actuación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 permitió que el equipo dirigido por Javier Aguirre diera un importante salto en la clasificación mundial.

Tras completar una impecable Fase de Grupos con victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, además de mantener su portería invicta, México logró colocarse momentáneamente en el noveno lugar del Ranking FIFA, regresando al Top 10 por primera vez en cuatro años.

Sin embargo, la victoria de Bélgica sobre Senegal en los Octavos de Final modificó nuevamente la clasificación, provocando que el Tricolor descendiera una posición y ahora ocupe el puesto número 10, con alrededor de 1754.30 puntos, mientras que los belgas alcanzaron aproximadamente 1756.51 unidades.

Pese al ligero descenso, México continúa viviendo uno de sus mejores momentos recientes dentro de la clasificación internacional.

Este avance también convierte al Tricolor en:

La mejor selección de Concacaf .

La tercera mejor selección del continente americano, únicamente por detrás de Argentina y Brasil .

Su regreso al Top 10 mundial desde marzo de 2022.

Además, de seguir avanzando en la Copa del Mundo y obtener un triunfo frente a Inglaterra, la Selección Mexicana tendría la oportunidad de seguir escalando posiciones y acercarse a su mejor registro en casi dos décadas.

Cabe recordar que el mejor lugar histórico de México en el Ranking FIFA ha sido el cuarto puesto, posición alcanzada en varias ocasiones entre 1998 y 2006.

Los 10 mejores del ranking de la Copa del Mundo

Con las actualizaciones generadas por los resultados del Mundial 2026, las diez selecciones mejor posicionadas son:

Argentina Francia España Inglaterra Brasil Marruecos Países Bajos Portugal Bélgica México

La clasificación continúa modificándose conforme avanzan los partidos del torneo, por lo que cada victoria puede representar un ascenso importante en la tabla mundial.

En el caso del Tricolor, el próximo compromiso frente a Inglaterra en los Octavos de Final representa mucho más que el pase a la siguiente ronda.

También puede significar un nuevo impulso dentro del Ranking FIFA y consolidar a la selección dirigida por Javier Aguirre entre las grandes potencias del futbol internacional, un reconocimiento que no conseguía desde hace varios años y que hoy vuelve a estar al alcance gracias a su destacada participación en el Mundial 2026.

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