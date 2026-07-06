Luego del emocionante juego entre México e Inglaterra, la Selección Nacional quedó muy lastimada y no sólo emocionalmente, también físicamente. Tal fue el caso del seleccionado mexicano, Santiago Giménez, quienno terminó el encuentro en óptimas condiciones.

El futbolista Santiago Giménez se lesionó durante el partido contra los ingleses. De acuerdo con los últimos reportes, la lesión podría complicarle su estancia en el Milan, orillando al club a ir en busca de otro delantero.

Santiago "Santi" Giménez se lastimó el tobillo mientras participaba en el tiempo agregado del partido de México vs Inglaterra rumbo a dieciseisavos de final y dejó preocupada a toda la afición, quienes han hablado de él durante las últimas horas.

¿Cuál es el estado de salud de Santi Giménez?

El diagnóstico de la lesión de Santi Giménez, fue un esguince de tobillo de segundo grado. Durante los próximos días será evaluado. Esta lesión se considera de gravedad y por esa razón no terminó el juego y fue trasladado a un hospital cercano. Se estima que estará fuera de actividad al menos ocho semanas.

Santi Giménez regresó a la concentración del equipo mexicano con una bota para evitar que la lesión se complique. Por esta razón, su posición para el Milan estaría comprometida debido a su actual estado de salud.

Si estuvo cabrona la lesion de Santi Gimenez pic.twitter.com/sl98HZNs60 — YoSoyReeGook (@YosoyReegook) July 6, 2026

No fue el único lesionado ¿Qué le pasó a Jordan Henderson?

No fue el único que salió herido, ya que incluso después del triunfo de los ingleses, también Jordan Henderson se fracturó un brazo, debido a los festejos y al saltar una valla que se encontraba en el Estadio Ciudad de México. El jugador salió en camilla rumbo al hospital.