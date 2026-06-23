¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy, miércoles 24 de junio? Horarios y dónde ver en vivo

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en uno de sus momentos más emocionantes con una jornada que promete cambiar por completo el panorama rumbo a los dieciseisavos de final.

Varias selecciones se juegan su continuidad en el torneo, mientras otras buscan cerrar como líderes de grupo.

En Ovaciones te decimos qué encuentros se disputan este miércoles 24 de junio, los horarios, las sedes y dónde seguir toda la actividad en vivo.





¿Qué partidos hay hoy del Mundial 2026?

Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y última jornada de los grupos A, B y C, por lo que habrá seis partidos que definirán a varios de los clasificados a la siguiente ronda.

La actividad comienza con los encuentros del Grupo B, donde Suiza y Canadá pelean por terminar en la cima, mientras Bosnia y Herzegovina y Qatar buscan mantenerse con vida.

Más tarde será el turno del Grupo C, con Brasil enfrentando a Escocia y Marruecos midiéndose ante Haití en una jornada clave para conocer al líder del sector.

Finalmente, el Grupo A cerrará la actividad con el duelo entre Chequia y México, además del enfrentamiento entre Sudáfrica y Corea del Sur, ambos determinantes para definir las posiciones finales.

Como ocurre en la última fecha de la fase de grupos, los partidos de cada sector se juegan de manera simultánea para garantizar la igualdad deportiva y evitar que algún equipo llegue con ventaja al conocer previamente otros resultados.

Partidos del Mundial de hoy, miércoles 24 de junio: Horarios

Suiza vs. Canadá Hora: 13:00 horas (Centro de México ) Estadio: BC Place , Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar Hora: 13:00 horas (Centro de México ) Estadio: Seattle Stadium

Escocia vs. Brasil Hora: 16:00 horas (Centro de México ) Estadio: Miami Stadium

Marruecos vs. Haití Hora: 16:00 horas (Centro de México ) Estadio: Atlanta Stadium

Chequia vs. México Hora: 19:00 horas (Centro de México ) Estadio: Estadio Ciudad de México

Sudáfrica vs. Corea del Sur Hora: 19:00 horas (Centro de México ) Estadio: Estadio Monterrey



¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Todos los encuentros programados para este miércoles podrán seguirse mediante las siguientes opciones:

ViX Premium : transmisión de los seis partidos de la jornada.

Azteca 7 : Chequia vs. México .

Canal 5: Chequia vs. México.

La jornada del miércoles marca oficialmente el inicio de la última fecha de la fase de grupos, por lo que cada resultado será determinante para conocer a las selecciones que avanzarán a los dieciseisavos de final y a aquellas que se despedirán del Mundial 2026.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en deportes.