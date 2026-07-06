¿Qué pasó entre Trump, Gianni Infantino y la FIFA?

Luego del enfrentamiento de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, algo de lo que muchos están hablando, sin duda alguna fue la llamada de atención que Donald Trump hizo sobre la FIFA, después de la expulsión de Folarin Balogun, quien se vio envuelto en una polémica.

Con rumbo a los dieciseisavos de Final, Estados Unidos jugó un partido contra Bosnia-Herzegovina, donde el jugador Folarin Balogun fue expulsado con una tarjeta roja, debido a la lesión que le causó a un integrante del equipo rival. La expulsión no le gustó nada a Donald Trump.

Este lunes, la agencia de noticias Associated Press publicó un video, donde podemos escuchar al presidente de Estados Unidos Donald Trump hacer una impactante declaración.

Declaración de Trump sobre la FIFA

"Vi el juego. Soy una persona que adora los deportes. Era un buen atleta. Y realmente entiendo de deportes muy, muy bien. Y esa no era una falta, realmente no lo era. Eran 2 personas corriendo a toda velocidad, quedaron enredados y el árbitro es sospechoso si miras su pasado", fueron las palabras de Trump.

President Donald Trump said Monday he called FIFA President Gianni Infantino to review the red card given to U.S. men's soccer striker Folarin Balogun, calling it a "horrible" call. pic.twitter.com/gOXeKg561w — The Associated Press (@AP) July 6, 2026

Donald Trump aseguró que pidió una revisión del juego a la FIFA, porque el jugador era vital para la escuadra de Estados Unidos. El mandatario aseguró que la FIFA "tomó la decisión correcta" al levantar la sanción, porque de no hacerlo, habría dejado una gran mancha en el torneo.

"Yo ni sabía lo que era una tarjeta roja, pero cuando lo descubrí, dije deben estar bromeando. No puede ser", aseguró el presidente de EU.

Según las palabras del propio Trump, habría hablado directamente con Gianni Infantino, sólo para pedir una revisión, pero no le indicó que anulara la sanción. Sin embargo, tildó de "sospechoso" al árbitro brasileño, Raphael Claus.