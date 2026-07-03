Luego de haberse planteado el horario de las 12:00 hrs, la FIFA confirmó que el horario será el mismo que se planteó desde el inicio
¿A qué hora juega México vs. Inglaterra? Esto pasó con las modificaciones del encuentro
Por: Jazmín Rodríguez
Entre los rumores sobre la modificación en el horario del encuentro entre México e Inglaterra el próximo domingo 5 de julio, la FIFA aclaro que siempre no.
Este viernes 3 de julio se había informado que el partido de octavos de final se jugaría al medio día, tiempo del centro de la Ciudad de México; sin embargo, horas más tarde, se reviró y se dijo que México vs. Inglaterra jugarán a las 18:00 hrs, el horario planteado desde el inicio.
De acuerdo con TUDN, se había planteado el cambio de horario por una presunta tormenta que caería cerca de las 18:00 hrs. Con ello evitarían tener que retrasar el juego por la caída de rayos cerca del Estadio Ciudad de México.
Según el medio antes citado, esta decisión en un inicio fue bien recibida por las televisoras de Inglaterra, pues daría oportunidad a que se transmita a las 19:00 hrs.
Sin embargo, la Federación Ingresa habría mostrado su desacuerdo ante esta decisión y también el director técnico de la Selección Mexicana.
¿Por qué la FIFA puede cambiar el horario de un juego?
La FIFA cambia el horario de un partido para proteger la integridad física de los jugadores y aficionados, cumplir con acuerdos de televisión, o por motivos de seguridad y logística.
Las razones principales son:
- Clima extremo: El calor extremo, el frío o las tormentas eléctricas son un peligro. La FIFA cambia los juegos a horas más seguras para evitar problemas de salud en los jugadores o la suspensión del evento.
- Acuerdos de transmisión (TV): Para que un partido sea visto por más personas en todo el mundo, la FIFA puede mover el horario. Esto asegura que los patrocinadores obtengan la mayor audiencia posible.
- Seguridad y logística: Si hay problemas de orden público, mucho tráfico para llegar al estadio o eventos inesperados cerca de la sede, la FIFA ajusta el inicio para organizar mejor a la multitud.
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