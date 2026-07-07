¿Quién es el portero de Egipto que le detuvo un penal a Messi?

El partido entre Argentina y Egipto de los octavos de final de la Copa Mundial ya tuvo una estrella inesperada: Mostafa Shobeir, arquero de 26 años que le detuvo un penal a Lionel Messi.

Pero para que llegara a estas instancias, Mostafa Shobeir pasó una dura competencia interna por el defender el arco de su país, pues disputó la titularidad ante Mohamed El-Shenawy, arquero mundialista en Rusia 2018.

Shobeir nació en Guiza y juega actualmente para el Al Ahly, uno de los equipos más importantes del país y uno de los gigantes de África.

Sin embargo, su historia en el futbol no es nueva ni se limita a su club: su padre es Ahmed Shobeir, arquero que defendió el arco egipcio en la Copa del Mundo de Italia 1990, competencia a la regresó la nación africana luego de 56 de ausencia.

Aunque se formó en las juveniles del Al Ahly y su debut se dio en 2020, fue hasta 2023 cuando fue tomando protagonismo, esto luego de entrar de cambio en la final de liga africana de clubes, sustituyendo ni más ni menos que a Mohamed El-Shenawy.

Egipto hoy tiene figuras como el experimentado y veterano Mohamed Salah, el "Faraón"; sin embargo, Shobeir se ha convertido en pieza esencial de este club que ya hizo historia el ganar su primer duelo de eliminación directa para la nación cuando en los 32avos de final vencieron a Australia en penales.

Y no se conformó con ese logro, pues en este etapa de octavos de final tuvo una destacada actuación ante Argentina además del penal que le detuvo a Lionel Messi en el primer tiempo.