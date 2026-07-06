¿Quién es el niño venezolano que Cristiano invitó a ver un partido?

El último mes, la atención casi se ha volcado sobre la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, desde hace poco más de 2 semanas, Venezuela tuvo un doble terremoto, que dejó miles de muertos, desaparecidos y personas sin hogar y/o sin familias.

Tal fue el caso de Andrés Mieles, un niño venezolano, cuya historia se viralizó tras su rescate de los escombros, donde perdió a toda su familia. Sin embargo, su gusto y pasión por el futbol, lo han ayudado a distraerse un poco del doloroso proceso de recuperación.

El menor sobrevivió porque había salido con un amigo a jugar futbol, cuando ocurrió el desastre. Sin embargo, a pesar del rescate, los médicos tuvieron que amputarle su pierna derecha, debido a varias maniobras realizadas por las graves heridas sufridas.

Perdió su álbum de la Copa del Mundo 2026

Luego de su rescate, el pequeño Andrés manifestó que su mayor deseo era recuperar su álbum de futbol y la estampa de Cristiano Ronaldo que perdió en el desastre.

La historia se viralizó y la influencer Samantha Gamboa se movilizó para donarle un álbum oficial completo del Mundial 2026 y una tablet para que pudiera ver los partidos. Sin embargo, las acciones no se quedaron ahí. Y es que la hazaña llegó hasta "El Bicho".

GRACIAS, @Cristiano



Por el mensaje de fuerza para nuestro paciente Andrés Mieles, víctima del terremoto, que nos hiciste llegar hoy. Un gesto muy noble y un msj de esperanza.



ÍDOLO POR SIEMPRE. pic.twitter.com/S9Ef4XuCXL — Carlos Chiquito G (@cchiquito7) July 3, 2026

El mensaje de Ronaldo

Apenas tuvo oportunidad, Cristiano decidió grabar un emotivo video deseando a Andrés una pronta recuperación y extendiéndole al menor una invitación para ir a verlo en algún partido, una vez que salga del hospital y se ponga bien.

Hasta ahora, Andrés sigue recuperándose física y emocionalmente de la devastadora tragedia, pero según un video que circula en redes sociales, se le ve motivado de poder conocer a su ídolo del futbol.