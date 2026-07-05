¿Quién es Erling Haaland? El goleador que eliminó a Brasil del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 sigue dejando resultados inesperados y una de las mayores sorpresas llegó con la eliminación de Brasil a manos de Noruega.

En una noche que ya quedó marcada en la historia del futbol noruego, un delantero volvió a demostrar por qué es considerado uno de los atacantes más letales del planeta.

Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos cambió por completo el rumbo del partido y convirtió al conjunto europeo en uno de los protagonistas del torneo.

En Ovaciones te decimos quién es Erling Haaland y por qué su nombre domina las conversaciones del Mundial 2026

Foto: Mexsport



Noruega deja a Brasil fuera del Mundial

Noruega protagonizó una de las mayores campanadas de los octavos de final del Mundial 2026 al vencer 2-1 a Brasil, resultado que clasificó al conjunto nórdico a los cuartos de final y dejó fuera a uno de los principales favoritos para levantar el título.

Aunque Brasil dominó buena parte del encuentro y generó las mejores oportunidades, desperdició opciones clave.

Bruno Guimarães falló un penal en la primera mitad tras una gran atajada del portero Ørjan Nyland, mientras que Endrick dejó escapar un mano a mano que pudo cambiar el destino del encuentro.

Cuando parecía que el empate prevalecería, apareció Erling Haaland. El delantero marcó al minuto 79 y volvió a hacerse presente al 90 para firmar un doblete que silenció a la afición brasileña.

Neymar descontó desde el punto penal en la recta final, pero ya era demasiado tarde para evitar la eliminación.

¡BOMBAZO MUNDIALISTA!



Noruega le pegó a Brasil y mandó a la Canarinha contra la lona en octavos. El pentacampeón llegó como favorito, pero los nórdicos jugaron sin complejos y dieron uno de los golpes más fuertes del Mundial.



Brasil está en shock... y Noruega ya sueña en... pic.twitter.com/nQfcDqucd9 — Ovaciones (@ovaciones) July 5, 2026

Tras el partido, Haaland aseguró que convertir las pocas oportunidades que tiene es un "don de Dios".

"Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es. Todo consiste en mantener la concentración", declaró el atacante.

También calificó la victoria como "el mejor partido de la historia de Noruega" y expresó su deseo de que inspire a las nuevas generaciones de futbolistas de su país.

Es una locura este golazo de Erling Haaland para su doblete, está jugando su primer Mundial y ya lleva 7 goles, es de otro mundo Dios mío ??



Noruega eliminó a Brasil y ahora espera rival entre México e Inglaterra pic.twitter.com/eJyA1D8eLY — Roberto Haz (@tudimebeto) July 5, 2026

¿Quién es Erling Haaland?

Erling Braut Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, mientras su padre jugaba en la Premier League. Sin embargo, creció en Bryne, Noruega, país al que representa internacionalmente.

Con apenas 25 años, Haaland ya es considerado uno de los mejores delanteros del mundo gracias a su combinación de potencia física, velocidad, inteligencia para desmarcarse y una capacidad goleadora fuera de lo común.

Su carrera profesional comenzó en Bryne FK, antes de dar el salto al Molde FK, donde terminó de consolidarse bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjær.

Posteriormente brilló con el RB Salzburg, donde sorprendió a Europa por su facilidad para marcar en la UEFA Champions League.

Su siguiente destino fue el Borussia Dortmund, club en el que continuó acumulando goles hasta convertirse en una de las figuras más cotizadas del mercado.

En 2022 fichó por el Manchester City, donde rápidamente rompió récords goleadores en la Premier League y conquistó títulos nacionales e internacionales bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Novia y familia de Erling Haaland

Aunque es una de las máximas estrellas del futbol mundial, Haaland mantiene un perfil discreto fuera de las canchas.

Su pareja es Isabel Haugseng Johansen, una joven noruega con quien comparte una historia que comenzó desde la infancia, cuando ambos coincidieron en las categorías juveniles del Bryne FK.

Su relación sentimental inició alrededor de 2021, cuando Haaland jugaba en el Borussia Dortmund. El propio delantero ha contado que fue Isabel quien dio el primer paso al enviarle un mensaje.

Descobri hoje pelo meu amigo fanboy do Haaland, que ele é casado com essa mulher belíssima e eles têm até uma bebê pequena



A Bela e a Fera do mundo do futebol pic.twitter.com/33kT3VFS06 — Cami (@thevanillagoth) July 2, 2026

En diciembre de 2024 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, acontecimiento que manejaron con absoluta privacidad.

En diversas entrevistas, Haaland ha reconocido que convertirse en padre cambió su perspectiva de vida y le ayuda a desconectarse de la presión que implica competir al máximo nivel.

El delantero también proviene de una familia con fuerte tradición deportiva.

Su padre es Alf-Inge Håland, ex futbolista profesional que jugó para Nottingham Forest, Leeds United, Manchester City y la selección de Noruega. Su madre, Gry Marita Braut, fue una atleta especializada en heptatlón.

¿Cuántos goles lleva Erling Haaland en el Mundial 2026?

Con el doblete frente a Brasil, Haaland llegó a siete goles en la Copa del Mundo 2026 y comparte el liderato de goleo con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Su producción goleadora en la Copa del Mundo 2026 es la siguiente:

Dos goles ante Irak.

Dos goles frente a Senegal.

No participó contra Francia.

Un gol ante Costa de Marfil .

Dos goles frente a Brasil.

Además, se convirtió en el futbolista con más goles en un debut mundialista desde Grzegorz Lato en Alemania 1974, consolidando una actuación histórica.

"Mi sueño es tocar cinco veces la pelota y hacer cinco goles".



Erling Haaland. Animal del gol, descripción gráfica. Monstruo competitivo.pic.twitter.com/Z1uYju561K — VSports Team (@VSportsTM) July 5, 2026

¿Por qué le temen a Erling Haaland?

Las defensas rivales consideran a Haaland uno de los delanteros más difíciles de marcar por una combinación de factores poco común.

Su físico de 1.95 metros, velocidad para atacar espacios, fortaleza en el choque y extraordinaria definición hacen que necesite muy pocas oportunidades para marcar diferencia.

Precisamente esa eficacia fue la que él mismo describió tras eliminar a Brasil.

"Creo que estoy empezando a darme cuenta de que es un don de Dios que el balón entre perfectamente, pegado al poste. Es una locura".

A ello se suma su capacidad para mantenerse concentrado durante todo el partido, incluso cuando apenas toca el balón, esperando el momento ideal para aparecer.

Haaland lidera el sueño histórico de Noruega

Más allá de sus goles, Erling Haaland se ha convertido en el líder futbolístico y emocional de una selección que no disputaba una Copa del Mundo desde Francia 1998.

Su actuación frente a Brasil confirmó que Noruega no solo es una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, sino también una selección capaz de competir contra cualquier potencia.

Ahora, con Haaland en un momento extraordinario y compartiendo el liderato de goleo del torneo, el conjunto escandinavo llega a los cuartos de final como uno de los equipos más peligrosos de la competencia.