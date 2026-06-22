Katia Itzel, la primera mujer árbitro en la Copa del Mundo 2026

El futbol históricamente ha sido considerado como un deporte masculino. Sin embargo, en pleno siglo XXI ya nadie puede decir que es "cosa de niños". Eso lo tiene claro Katia Itzel, quien está incursionando como una de las pocas mujeres árbitros que ha tenido la Copa del Mundo.

Katia Itzel Mendoza es una destacada árbitra internacional de futbol mexicana. Es originaria de la Ciudad de México y debutó en 2019 y fue la primera mujer en arbitrar un partido varonil en la Copa de Oro 2025, pero es la segunda en hacerlo en la rama varonil de la liga nacional.

Gracias a su desempeño y trayectoria, se convirtió en la primer mexicana en arbitrar dentro de la Copa del Mundo 2026. Y sí, está haciendo historia. En realidad, su trayectoria académica nada tiene que ver con su profesión, pero sí fue el medio para incursionar en el deporte.

Puma de corazón

Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su participación deportiva precedió al equipo que precedió a Panteras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Comenzó su incursión en el arbitraje amateur en el 2015, pero un año más tarde lo hizo en el sector profesional. En el 2019 obtuvo un gafete de la FIFA, lo cual permitió su participación en torneos internacionales como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial Femenil Sub-17.

Árbitra central

En 2022 arbitró la final del Campeonato Femenino de la Concacaf de 2022 y de la Copa Mundial Femenina de Futbol Sub-17 de 2022.

Actualmente ha sido designada como árbitra central en el próximo partido de Túnez vs. Países Bajos, que se disputará el día jueves 25 de junio a las 5 de la tarde.

García también fue designada como cuarta árbitra para los encuentros de Inglaterra vs. Croacia y Estados Unidos vs. Australia. Y la presidenta de la república felicitó públicamente a la mexicana por su incursión en la Copa del Mundo 2026.