¿Quién es Lamine Yamal, el heredero de Messi?

Lamine Yamal es conocido en este partido como el principal rival de la leyenda del futbol argentino, Lionel Messi. Sin embargo, más de un especialistas coinciden en que el joven podría ser el heredero del diez de la albiceleste, debido a que ambos han jugado en el Barcelona.

Se especula que el enfrentamiento España vs Argentina sería el último partido en Copas del Mundo de Lionel Messi, quien ha sido una leyenda para el futbol de su país. Por eso, se habla que su "heredero" podría ser nada más y nada menos que Lamine Yamal, una joven promesa de la Selección Española.

El jugador joya de la Selección de España es sin duda alguna, Lamine Yamal, el joven de 19 años que juega como extremo derecho en el Barcelona Football Club y la selección absoluta de España. Se considera una de las mayores estrellas, debido a su velocidad, regate y descaro en el campo.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana es un jugador español que se cribó en el barrio de Rocafonda en Metaró (Barcelona). Se formó en la prestigiosa cantera de La Masía del FC Barcelona desde los siete años. Su progresión fue tan rápida que debutó con el primer equipo culé en abril de 2023, con apenas 15 años.

A nivel internacional, decidió representar a España y desde su irrupción ha batido múltiples récords como:

Debutante y goleador más joven de la historia de la selección española.

Mejor jugador joven del torneo Eurocopa 2024.

Mejor jugador de la liga y obtención del Premio Laureus al Mejor deportista Joven del Año.

¿Por qué dicen que es el "heredero de Messi"?