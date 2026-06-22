Michel Kuka, el aficionado que posa como estatua en los partidos

Durante los partidos de la Copa del Mundo siempre surgen historias, personajes y maneras de conocer a la afición. Ejemplos hay muchos, pero hoy vamos a hablar sobre Michel Kuka, un aficionado más fiel que cualquier hincha, que trascendió por su singular manera de festejar cuando su selección anota gol.

Michel Kuka es un hincha de futbol congoleño, que se ha ganado a pulso el sobrenombre de "estatua viviente", debido a que durante los partidos de República Democrática del Congo se pone de pie, levanta un brazo y se queda quieto para festejar. Sin embargo, no lo habíamos visto porque se encontraba en cuarentena.

El hincha congoleño ya está listo para ver jugar a su selección frente a Colombia en el Estadio Guadalajara, como parte de la fase de grupos del Mundial 2026. Es conocido también como Lumumba y Lumumba Vea, pero la manera peculiar que tiene este aficionado de apoyar a su selección data de 2013.

¿Qué significa el gesto de Michel Kuka?

El hombre estatua porta los colores de su selección y permanece de pie con un brazo levantado en señal de respeto. Sin embargo su gesto estaría imitando a la estatua de Patrice Lumumba, un líder anticonstitucionalista, a quien declararon héroe nacional hace más de 60 años, en 1966.

?? Coupe du Monde 2026 : Lumumba Vea est arrivé à Guadalajara pour le deuxième match des Léopards face à la Colombie ! pic.twitter.com/QLqt15Kafv — Emery Kabongo (@EmeryKabongoM) June 22, 2026

¿Por qué Michel Kuka se queda de pie durante todo el partido?

Desde 2013, Michel Kuka acude a los partidos de la República Democrática del Congo, se pone de pie, levanta un brazo y se queda quieto. Según sus propias declaraciones a diferentes medios de comunicación, este es un gesto que representa valores como libertad y dignidad.

Su ausencia la notaron los propios jugadores del la selección del Congo durante la primera fase de este Mundial 2026. Sin embargo esto se debió a que se encontraba en cuarentena preventiva anti-ébola. Y fueron ellos mismos quienes pidieron que Lumumba asista a los encuentros para alentarlos.