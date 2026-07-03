¿Quién es Vozinha, el arquero que sorprendió en el Mundial 2026?

Josimar Dias, mejor conocido como "Vozinha" es el portero que ha dado sorpresas en este Mundial 2026. La última de ellas fue durante el encuentro con la Argentina de Lionel Messi.

Donde protegió el arco en al menos tres ocasiones y llevó a la "Albiceleste" a los tiempos extra, pero ¿quién es el arquero y cuál es su historia? En Ovaciones te contamos.

¿Quién es Vozinha?

El arquero tiene 40 años y desde que inició el Mundial 2026, pasó de tener 50 mil seguidores a más de 17 millones.

S u salto de popularidad fue tal que permitió que su madre , a quien no le habían otorgado la visa, pudiera viajar finalmente a la Copa del Mundo y acompañarlo.

Nació en 1986, su padre quería llamarlo Valdano, en honor al delantero argentino Jorge Valdano, pero, al no ser aceptado en el registro civil, optó por otro futbolista de aquel mundial, el brasilero Josimar Higino Pereira.

En cambio, su apodo es un homenaje a sus abuelos: vozinha es el diminutivo cariñoso de avó, "abuela" en portugués.

Según relató en una entrevista a TNT Sports Brasil, como sus padres eran muy jóvenes cuando nació y debían trabajar, sus abuelos se encargaron de su educación.

Su abuelo era un maestro de obras muy querido en su barrio, pero tuvo serios problemas relacionados con el consumo de alcohol. Debido al trauma que le generó la adicción de su abuelo, Vozinha decidió no probar bebidas alcohólicas.

Su abuela, por su parte, llegó a empeñar joyas para asegurar que a su nieto nunca le faltara nada. "Ellos fueron el cimiento y el gran apoyo en vida", resumió.

Empezó a jugar al fútbol desde el jardín de infantes. Inició como defensa central hasta que a los 11 años su entrenador le pidió que eligiera una posición definitiva y escogió ser arquero.

Por la falta de entrenadores de porteros con formación técnica en Cabo Verde, aprendió a moverse en el arco en gran parte viendo videos de entrenamientos en YouTube.

"Hay cosas técnicas que, una vez que alcanzás cierto nivel, ya no se pueden arreglar; tengo muchos defectos que, si hubiera iniciado en un club profesional, los hubiera corregido", comentó en una entrevista reciente con el youtuber brasilero Daniel Braune.

En el partido contra Argentina, fue clave para llevarlos a tiempos extra.

Foto: MexSport

¿En dónde ha jugado Vozinha?

En Cabo Verde: En los clubes Batuque y Mindelense.

En Angola: En los clubes Progresso do Sambizanga.

En Moldavia: En el club Zimbru Chișinău.

En Portugal: Gil Vicente, Casa Pia, y Grupo Desportivo de Chaves.

En Chipre: AEL Limassol, donde ganó la Copa de Chipre en 2019.

En Eslovaquia: Trenčín



