Animales predicen triunfo de México vs Corea del Sur

En la categoría del oráculo animal marcada por el Pulpo Paul en el lejano Mundial de Alemania 2008, se han sumado diversas especies que han elegido a sus equipos favoritos para que ganen los diferentes partidos a lo largo de los mundiales.

Y aunque el protagonismo en este Mundial 2026 se lo está llevando el pato Merlín, ya ha habido algunas apariciones animales que pretenden incursionar en los terrenos del oráculo deportivo en medio de la justa deportiva. Tales son los casos de:

Hidalgo , el delfín mexicano

, el mexicano Paco, el ajolote , que trascendió haber sido creado con IA .

, que trascendió haber sido creado con . Elefantes del Zoológico de Guadalajara

Puma, también del Zoológico Guadalajara.

Gorilas

Jirafas

En esta ocasión y previo al partido de México vs Corea del Sur, sus manejadores les han puesto a elegir a su equipo favorito entre los dos rivales y los animales ya han emitido su veredicto. Y no van tan errados, puesto que los elefantes eligieron a México como ganador en el partido contra Sudáfrica.

¿Quién es el favorito entre México y Corea del Sur?

Pronóstico de Hidalgo, el delfín

El delfín Hidalgo de Dolphin Discovery ha emitido su cuarta predicción a su entrenadora, quien le preguntó quién creía que ganaría en el partido entre México y Corea del Sur. Ante esto, Hidalgo eligió a México como ganador. Cabe señalar, que el delfín predijo el triunfo de España sobre Cabo Verde.

Pronóstico de Capibaras

Los capibaras eligen como ganador también a México sobre Corea del Sur.

Corea del Sur, favorito de Muluk, el puma

En el Zoológico de Guadalajara se colocó alimento en diferentes figuras relacionadas con los dos equipos rivales. En el caso de Muluk, el puma, tenía que elegir entre un tigre siberiano, mascota de Corea del Sur y un león de Bohemia de República Checa.

MULUK.

El puma eligió a Corea del Sur como equipo ganador en su predicción del partido contra República Checa. Foto: EFE

Muluk eligió como ganador al tigre de Corea del Sur, el rival de México el próximo jueves, cuyo partido se disputará también en el Estadio Guadalajara de Zapopan, Jalisco.

Aun no se revela cuál es el favorito del puma con respecto a México y Corea del Sur, pero ¿Tendrán razón? No lo sabremos hasta el próximo jueves a las 19:00 horas, tiempo de México en el Estadio de Guadalajara en Zapopan.