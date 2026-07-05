Predicciones del México vs Inglaterra: Este será el resultado, según mascotas

Hoy se juega el partido de México vs Inglaterra y la emoción de las aficiones de México vs Inglaterra han ido creciendo con el paso de los días, pero la sensación del mundo sigue siendo la misma: incertidumbre. Y es que ambas aficiones aseguran que será un partido complicado.

En medio de la incertidumbre por saber qué Selección ganará el partido de Octavos de Final México vs Inglaterra, el sábado 4 de julio algunos animales en cautiverio y mascotas ya dieron su pronóstico a manera de predicción del resultado del enfrentamiento de hoy.

En Ovaciones te hemos contado las predicciones hechas por estos animales y ahora hasta el Pato Merlín se sumó a las mascotas y animales en cautiverio que realizan su pronóstico algunas horas antes del partido de la Selección Nacional contra la Selección Inglesa.

Predicciones del partido México vs Inglaterra

Estos son los animales que han hecho predicción en favor de México en el partido de este domingo 5 de julio.

Pato Merlín

El popular pato, embajador de la FIFA y mascota no oficial del Mundial 2026, ya realizó su predicción y a través de un video difundido por medio de redes sociales.

A través de ése medio, se puede ver cómo se le ofrece comida al pato en dos recipientes que se distinguían con la bandera de cada nación y el pato Merlín elige el que tiene la bandera de México.

Delfín Hidalgo

El delfín Hidalgo no ha fallado ni una sola de sus predicciones sobre los 4 partidos que ha jugado México contra sus rivales (Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador). Sin embargo, su respuesta en esta ocasión preocupó a sus seguidores.

Y es que en esta ocasión su respuesta se volvió ambigua, puesto que aunque aseguró que México ganaría, no movió su cabeza para decir un "sí", rotundo, sino que tembló. Este gesto hizo pensar a los aficionados, que podría tratarse de un empate o un triunfo no tan claro.

Elefantes de Africam Safari

Estos elefantes ubicados en el popular zoológico poblano de Africam Safari, tampoco han fallado en ninguna de sus predicciones. En esta ocasión los gigantes de la sabana, pronosticaron que México sería el ganador del partido de Octavos de Final México vs Inglaterra.

Gato de presidencia

Y otro gatito que también fue muy comentado, sin duda fue un residente de Palacio Nacional, puesto que a través de la cuenta de Gobierno de México, se publicó el video de un gato que decidiría entre México e Inglaterra a través de sus platos de comida.

Sin embargo, el plato con la bandera de Inglaterra no tenía comida, por lo que su predicción no podría ser tan certera que digamos, ¿o sí?

Si los animales hicieran apuestas, ¿Quién iría ganando con sus predicciones?