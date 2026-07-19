¿Quién ganó el Balón de Oro del Mundial 2026? Premiación y los mejores goleadores

El Mundial de Futbol 2026 dejó momentos inolvidables, una final de alta intensidad entre España y Argentina y una ceremonia de premiación que reunió a las máximas figuras del futbol y de la política internacional.

Sin embargo, una de las grandes incógnitas para millones de aficionados fue conocer quién recibiría el prestigioso Balón de Oro del Mundial 2026, reconocimiento reservado para el futbolista más destacado de todo el torneo.

Tras una competencia llena de actuaciones memorables, la FIFA anunció al ganador y confirmó el nombre del jugador que marcó la diferencia de principio a fin.

En Ovaciones te decimos quién ganó el Balón de Oro, la Bota de Oro y los mejores goleadores de la Copa del Mundo 2026.





¿Qué es el Balón de Oro?

El Balón de Oro del Mundial es el premio que entrega la FIFA al mejor jugador de la Copa del Mundo, tomando en cuenta su rendimiento a lo largo de toda la competencia y su impacto en el desempeño de su selección.

El galardón reconoce aspectos como el liderazgo, la regularidad, la influencia en los partidos decisivos, la calidad técnica y la capacidad para conducir a su equipo hacia los mejores resultados del torneo.

Además del Balón de Oro, la FIFA también distingue al segundo y tercer mejor futbolista con el Balón de Plata y el Balón de Bronce, respectivamente.

A estos reconocimientos se suman otros premios individuales como la Bota de Oro, para el máximo goleador; el Guante de Oro, para el mejor portero; y el premio al Mejor Jugador Joven.

Ganador del Balón de Oro 2026

El Balón de Oro del Mundial 2026 fue para Rodri Hernández, mediocampista de la Selección de España y del Manchester City, luego de convertirse en el líder absoluto del equipo que conquistó su segundo campeonato del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.

Aunque no destacó por una gran cantidad de goles, Rodri fue el futbolista que dio equilibrio al conjunto español durante todo el torneo.

Su inteligencia táctica, precisión en los pases, recuperación de balón y liderazgo dentro del campo fueron determinantes para que España levantara el trofeo.

El reconocimiento también representó una nueva consagración en la carrera del español, quien ya había conquistado el Balón de Oro como mejor futbolista del mundo en 2024. Con este nuevo premio, confirmó su lugar entre los jugadores más importantes de su generación.

En la votación final, Lionel Messi recibió el Balón de Plata después de liderar a Argentina hasta la final del Mundial, mientras que Kylian Mbappé, figura de Francia, obtuvo el Balón de Bronce gracias a otra sobresaliente actuación individual.

No, no lo estáis soñando.



¡QUE SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO OTRA VEZ!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/9rxTkN5cmO — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Sheinbaum entrega Balón de Oro 2026

La ceremonia de premiación tuvo un momento especial cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la encargada de entregar el Balón de Oro del Mundial 2026 a Rodri.

La mandataria mexicana compartió el escenario con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte del acto protocolario de clausura del torneo organizado de manera conjunta por los tres países.

Rodri recibió el reconocimiento entre los aplausos de los asistentes tras convertirse en el motor del mediocampo español durante toda la Copa del Mundo. Su actuación fue clave para que España culminara un torneo prácticamente perfecto y sumara la segunda estrella de su historia.

Además del Balón de Oro para Rodri, España dominó los premios individuales del Mundial. Unai Simón ganó el Guante de Oro como mejor portero, luego de firmar una actuación histórica con siete partidos sin recibir gol y apenas una anotación encajada en todo el campeonato.

Por otro lado, Pau Cubarsí fue elegido Mejor Jugador Joven, consolidándose como una de las grandes revelaciones del futbol internacional.

¿Quién ganó la bota de Oro? Los tres mejores goleadores del Mundial 2026

Los máximos anotadores del Mundial 2026 fueron:

Kylian Mbappé (Francia) – 10 goles (Bota de Oro). Lionel Messi (Argentina) – 8 goles. Ferran Torres (España) – 7 goles.