Mundial 2026: ¿Quién juega hoy 29 de junio? Horarios y partidos

La fase de eliminación o playoffs inició el jueves pasado. Ya se supo que México va a dieciseisavos de final contra Ecuador y el número de partidos ha venido reduciendo desde entonces. El día de hoy, por ejemplo, se juegan únicamente 3 partidos con el pronóstico de que existirán algunas selecciones eliminadas.

La eliminatoria de 32 el día de hoy será entre: Brasil y Japón; Alemania y Paraguay y Países Bajos y Marruecos. Y desde las 11 de la mañana hasta las 19:00 podrás ver la emocionante competencia. Por eso te diremos los horarios de cada uno de los partidos y dónde podrás verlos.

Partidos de este 29 de junio

Brasil vs Japón: Jugará hoy a las 11:00 AM

Jugará hoy a las 11:00 AM Alemania vs Paraguay: Jugará hoy a las 2:30 PM

Jugará hoy a las 2:30 PM Países Bajos vs Marruecos: Jugará hoy a las 7:00 PM

¡Qué jornada nos espera hoy! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 29, 2026

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

El partido de Brasil vs Japón, únicamente podrás verlo por la plataforma de streaming Vix Premium con tu Pase Mundial, pues es parte de la exclusividad del paquete. Sin embargo, en el caso de los partidos de Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos, podrás verlos por televisión abierta.

¿Qué partidos podrás ver por televisión?

Tanto Alemania vs Paraguay, como Países Bajos vs Marruecos, son partidos que pasarán a través de Canal 5 y Azteca 7. Además, también podrán apreciarse por televisión de paga a través del canal TUDN.