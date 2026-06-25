¿Quién juega HOY en Mundial 2026? Partidos y horarios

Hoy se termina oficialmente la Fase de Grupos del Mundial 2026 con los grupos D, E y F. Por esta razón es que el día de hoy podremos ver jugar a las últimas selecciones para pasar a la siguiente etapa de eliminación directa o playoffs.

Este jueves se termina la fase de grupos y empieza la etapa más triste para muchas selecciones que tienen pocas posibilidades de avanzar a dieciseisavos de final. Hasta ahora México pasó de manera perfecta y con triunfo frente a todos sus rivales, pero recordemos que no todos tuvieron esa fortuna.

Sin embargo, hoy hay esperanza para 12 selecciones que se enfrentarán a partir de las 2 de la tarde en los estadios de los diferentes países sedes mundialistas. Así que ¡toma nota!

So much #FIFAWorldCup action — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Horarios de los partidos HOY 24 de junio

14:00

Grupo E

Curazao vs Costa de Marfil: Se enfrentarán en el Estadio Filadelfia, Filadelfia.

Se enfrentarán en el Estadio Filadelfia, Filadelfia. Ecuador vs Alemania: Estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford

17:00

Grupo F

Túnez vs Países Bajos: Estadio Kansas City, Kansas City

Estadio Kansas City, Kansas City Japón vs Suecia: Estadio Dallas, Arlington

20:00

Grupo D

Turquía vs Estados Unidos: Estadio Los Ángeles, Inglewood

Estadio Los Ángeles, Inglewood Paraguay vs Australia: Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara

¿Dónde ver los partidos de hoy?

Los partidos de hoy los podrás ver en Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta; en TUDN en televisión de paga y vía streaming a través de la plataforma Vix Premium con pase Mundial o incluso a través de la página de internet de TV Azteca.