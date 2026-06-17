Mundial: 2026: Partidos de hoy 17 de junio

Estamos a un día de que se cumpla una semana de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y seguimos viviendo la racha de 4 a 5 partidos por día.

Si estás aquí es porque probablemente eres amante del futbol y por esa razón queremos compartir contigo algo que no todos aprecian: La lista de juegos hoy.

El día de hoy será el segundo juego en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca, históricamente. Sin embargo, en los otros estadios de Estados Unidos y Canadá, también se vivirán todas las emociones con los partidos que se disputarán hoy 17 de junio.

Este miércoles 17 de junio te compartiremos la lista de los partidos que podrás ver durante todo el día, así como los medios por donde podrías disfrutarlos minuto a minuto, pues recordemos, que este año no es tan público el contenido del Mundial 2026.

More action coming up #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

¿Quién juega hoy? Horarios de partidos de Mundial 2026

Según el calendario y horarios oficiales de la FIFA, el día de hoy jugarán:

Grupo K

Portugal vs. República del Congo: Hoy a las 11 am

Sede: Estadio Houston, EU

Hoy a las 11 am Sede: Estadio Houston, EU Uzbekistán vs Colombia: Hoy a las 20:00

Sede: Estadio Ciudad de México, CDMX

Grupo L

Inglaterra vs Croacia: Hoy a las 14:00

Sede: Estadio Dallas, Arlington

Hoy a las 14:00 Sede: Estadio Dallas, Arlington Ghana vs. Panamá: Hoy a las 17:00

Sede: Estadio Toronto, Toronto

¿Dónde ver los partidos del 17 de junio?

En México se podrán ver los partidos de este miércoles 17 de junio a través de televisión abierta a través de Canal 5 de Televisa y Azteca 7. Sin embargo, también podrás verlos a través de televisión de paga, por medio de TUDN.

En el caso de la modalidad de streaming, podrás usar la plataforma de Vix con tu paquete de Pase Mundial. Además, en CDMX puedes acudir a cualquiera de las 18 sedes del FIFA Fan Festival ubicadas en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México.