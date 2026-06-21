Partidos y horarios del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio muchos padres querrán celebrar su día viendo los partidos de la Copa del Mundo 2026 que día a día se pone más interesante con equipos pasando a la siguiente fase para que llegado el momento se enfrenten las selecciones más poderosas del mundo.

Por eso hoy, que es Día del Padre, compartimos contigo cuáles serán los equipos que disputarán su partido el día de hoy frente a sus rivales del grupo, para que si no tienes planes de salir de casa: O los hagas rumbo al Fan Festival o los visualices en la comodidad de tu hogar junto con tu padre.

Este domingo 21 de junio juega una de las selecciones más esperadas: España, quien se enfrentará con Arabia Saudita. El siguiente favorito del día es Uruguay, que se enfrentará contra Cabo Verde. Pero si quieres conocer muchos más detalles, aquí te los dejamos.

Horarios de los partidos hoy domingo 21 de junio

Las selecciones internacionales que se enfrentarán el día de hoy en las distintas sedes mundialistas, son:

España vs Arabia Saudita

Como parte del Grupo H de la fase de grupos, España se enfrentará contra Arabia Saudita el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Su sede será el Estadio de Atlanta, ubicado en Estados Unidos.

Uruguay vs. Cabo Verde

El segundo partido del Grupo H, será el de Uruguay contra Cabo Verde a las 4 de la tarde. Las selecciones jugarán en el Estadio de Miami, EU.

Bélgica vs Irán

Por su parte estas dos naciones del Grupo G, jugarán hoy a la 1 de la tarde en el Estadio Los Ángeles en Inglewood.

Nueva Zelanda vs. Egipto

Nueva Zelanda y Egipto jugarán hoy en el Estadio BC Place Vancouver, hoy a las 19:00 o 7 de la tarde.