¿Quiénes recibirán los nuevos apoyos escolares? Sheinbaum anuncia ampliación del programa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los Programas del Bienestar se mantendrán como derechos universales y anunció que, a partir de agosto, el apoyo para útiles y uniformes escolares se extenderá a estudiantes de primaria pública, con lo que todos los niveles de educación básica pública contarán con algún esquema de respaldo gubernamental.

Al encabezar el evento Pensión Mujeres Bienestar, en Río Grande, Zacatecas, señaló que la Pensión para Adultos Mayores, las becas Benito Juárez y Rita Cetina, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida forman parte de una política social basada en derechos, por lo que su acceso ya no depende de decisiones discrecionales.

Señaló que estos programas se entregan sin importar el lugar de residencia, la condición económica o la preferencia política de los beneficiarios.

Sobre la Pensión Mujeres Bienestar, explicó que el apoyo para mujeres de 60 a 64 años busca reconocer el trabajo de cuidados que históricamente han desempeñado dentro de los hogares y que durante años no fue valorado por el Estado.

Reconocimientos y políticas educativas en el gobierno actual

Indicó que el programa representa un reconocimiento a esa labor antes de que las beneficiarias accedan a la pensión universal para adultos mayores y sostuvo que la llegada de la primera mujer a la Presidencia también implica reconocer la aportación de todas las mujeres mexicanas.

En materia educativa, Sheinbaum Pardo afirmó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador más de un millón de docentes fueron beneficiados con la basificación y adelantó que ese proceso continuará. Añadió que cualquier modificación al sistema de evaluación del magisterio será consultada con las y los maestros de todo el país.

Sheinbaum Pardo también defendió la elección por voto popular de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que fortalece la democracia y responde al principio de que el poder emana del pueblo. Aseguró que su administración mantendrá el compromiso de fortalecer la participación ciudadana en las decisiones públicas.

Durante su discurso hizo un recorrido por la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana para sostener que la Cuarta Transformación da continuidad a esos movimientos históricos. Reivindicó las figuras de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y los héroes revolucionarios por su lucha en favor de la independencia, la soberanía, la libertad, la justicia social y la democracia.

También criticó a los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al asegurar que durante 36 años gobernaron para una minoría, impulsaron la privatización de empresas públicas y favorecieron la concentración de la riqueza.

En contraste, afirmó que el salario mínimo pasó de alrededor de dos mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de nueve mil 400 pesos en la actualidad y sostuvo que los programas sociales dejaron de utilizarse con fines electorales para convertirse en derechos universales.

La presidenta rindió homenaje a Margarita Maza de Juárez con motivo del bicentenario de su nacimiento y destacó su papel durante la intervención francesa, al gestionar el reconocimiento internacional del gobierno de Benito Juárez. Señaló que, como ella, muchas mujeres han contribuido a la historia del país sin recibir el reconocimiento que merecen.

Al hacer un llamado a las niñas y mujeres a luchar por sus sueños, afirmó que "las mujeres podemos hacer lo que queramos ser", reiteró que su gobierno continuará defendiendo la independencia, la soberanía, la justicia social y la democracia, además de reconocer la aportación de las y los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, a quienes calificó como héroes y heroínas de la patria.