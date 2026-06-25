¿Quiénes siguen vivos en el Mundial 2026? Así va la clasificación rumbo a los 16avos

El Mundial 2026 está entrando en su fase decisiva y, aunque por primera vez en la historia participan 48 selecciones nacionales, el torneo ya comienza a dejar a sus primeros equipos fuera de competencia.

Esta edición, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, cuenta con 12 grupos de cuatro equipos, cada grupo está nombrado por una letra de la A a la L, lo que da un total de 104 partidos que se llevaran a cabo en sedes en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, incluyendo el Estadio Ciudad de México y el MetLife Stadium en Nueva Jersey, donde se jugará la final.

Con este nuevo formato, avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo, es decir, 24 equipos. Sin embargo, para completar el cuadro de 32 selecciones en la siguiente fase, también clasifican los ocho mejores terceros lugares de todo el torneo.

¿Cómo se cuentan los puntos?

Victoria : 3 puntos

: 3 puntos Empate : 1 punto

: Derrota: 0 puntos

Siguiendo esta lógica, ya se pueden definir algunos de los primeros eliminados con base en los resultados de los partidos disputados hasta el momento.

Equipos eliminados del Mundial 2026

Chequia (Grupo A)

vs Corea del Sur: 1-2

vs Sudáfrica : 1-1

: 1-1 vs México: 0-3

Balance: 0 victorias, 1 empate, 2 derrotas (1 punto)

Catar (Grupo B)

vs Suiza : 1-1

: 1-1 vs Canadá : 0-6

: 0-6 vs Bosnia y Herzegovina: 1-3

Balance: 0 victorias, 1 empate, 2 derrotas (1 punto)

Haití (Grupo C)

vs Escocia: 0-1

vs Brasil : 0-3

: 0-3 vs Marruecos: 2-4

Balance: 0 victorias, 0 empates, 3 derrotas (0 puntos)

Turquía (Grupo D)

vs Australia: 0-2

vs Paraguay: 0-1

Balance: 0 victorias, 2 derrotas (0 puntos)

Túnez (Grupo F)

vs Suecia: 1-5

vs Japón: 0-4

Balance: 0 victorias, 2 derrotas (0 puntos)

Irak (Grupo I)

vs Noruega : 1-4

: 1-4 vs Francia: 0-3

Balance: 0 victorias, 2 derrotas (0 puntos)

Jordania (Grupo J)

vs Austria: 1-3

vs Argelia: 1-2

Balance: 0 victorias, 2 derrotas (0 puntos)

Uzbekistán (Grupo K)

vs Colombia : 1-3

: 1-3 vs Portugal: 0-5

Balance: 0 victorias, 2 derrotas (0 puntos)

Panamá (Grupo L)

vs Ghana: 0-1

vs Croacia: 0-1

Balance: 0 victorias, 2 derrotas (0 puntos)

Selecciones que ya aseguraron su clasificación a la siguiente ronda

Mientras algunos equipos ya quedaron eliminados, otras selecciones han logrado sellar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, siendo las primeras en avanzar en este nuevo formato de 48 equipos.

México (Grupo A)

vs Sudáfrica : 2-0

: 2-0 vs Corea del Sur: 1-0

vs Chequia: 3-0

Balance: 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas (9 puntos)

Sudáfrica (Grupo A)

vs Chequia : 1-1

: 1-1 vs México : 0-2

: 0-2 vs Corea del Sur: 1-0

Balance: 1 victoria, 1 empate, 1 derrota (4 puntos)

Suiza (Grupo B)

vs Catar : 1-1

: 1-1 vs Bosnia y Herzegovina : 4-1

: 4-1 vs Canadá: 2-1

Balance: 2 victorias, 1 empate (7 puntos)

Canadá (Grupo B)

vs Bosnia y Herzegovina : 1-1

: 1-1 vs Catar : 6-0

: 6-0 vs Suiza: 1-2

Balance: 1 victoria, 1 empate, 1 derrota (4 puntos)

Brasil (Grupo C)

vs Haití : 3-0

: 3-0 vs Marruecos : 1-1

: 1-1 vs Escocia: 3-0

Balance: 2 victorias, 1 empate (7 puntos)

Marruecos (Grupo C)

vs Escocia: 1-0

vs Brasil : 1-1

: 1-1 vs Haití: 4-2

Balance: 2 victorias, 1 empate (7 puntos)

Estados Unidos (Grupo D)

vs Australia: 2-0

vs Paraguay: 4-1

Balance: 2 victorias (6 puntos)

Alemania (Grupo E)

vs Curazao: 7-1

vs Costa de Marfil: 2-1

Balance: 2 victorias (6 puntos)

Francia (Grupo I)

vs Senegal: 3-1

vs Irak: 3-0

Balance: 2 victorias (6 puntos)

Noruega (Grupo I)

vs Irak : 4-1

: 4-1 vs Senegal: 3-2

Balance: 2 victorias (6 puntos)

Argentina (Grupo J)

vs Algeria: 3-0

vs Austria: 2-0

Balance: 2 victorias (6 puntos)

Colombia (Grupo K)

vs DR Congo: 1-0

vs Uzbekistán: 3-1

Balance: 2 victorias (6 puntos)

Con el nuevo formato del Mundial 2026, los ocho mejores terceros lugares avanzan a los dieciseisavos de final, lo que mantiene con vida a varias selecciones incluso sin terminar en los dos primeros puestos de su grupo.

Con los resultados actuales, Bosnia y Herzegovina se perfila para formar parte de esta lista, ya que hasta el momento cuenta con 4 puntos, mientras que los demás equipos en tercer lugar suman tres o menos. Sin embargo, esta situación aún está por definirse.

Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

vs Canadá : 1-1

: 1-1 vs Suiza : 1-4

: 1-4 vs Catar: 1-3

Balance: 1 victorias, 1 empate, 1 derrotas (4 puntos)

Ya comienzan a perfilarse los primeros eliminados y los equipos que pelean por mantenerse con vida mediante los mejores terceros lugares. Con varios grupos aún en disputa, el panorama puede cambiar en cualquier momento rumbo a los dieciseisavos de final.