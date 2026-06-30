Julián Quiñones anota ante Ecuador y rompe marcas históricas con la Selección Mexicana

Julián Quiñones sigue haciendo historia con la Selección Mexicana de Fútbol. Y ha callado cada una de las voces que alguna vez lo criticó.

El naturalizado azteca marcó el primer gol tricolor del Mundial 2026, luego se convirtió en el naturalizado con más anotaciones de la historia con México y ahora —como si fuera poco—se ha convertido en apenas el segundo seleccionado nacional con tres goles o más en una Copa del Mundo.

Roberto Alvarado peleó una pelota comprometida en medio campo y filtró inteligentemente al espacio adonde picó Quiñones Quiñones para lanzarse en un poderosísimo sprint hacia el área rival, donde disparó un derechazo letal con el que venció al portero ecuatoriano Hernán Galíndez para el momentáneo 1-0 mexicano sobre los ecuatorianos a los 22 minutos de juego.

Fue el tercer gol del nacido en Magüí Payán, Colombia, en esta Copa del Mundo en la que ha sido por demás determinante.

Y es que gracias a sus goles ante Sudáfrica y Chequia, había puesto fin a una sequía desde el Mundial de Sudáfrica 2010 sin que algún jugador tricolor marcara dos anotaciones o más en una sola justa desde que lo hiciera Chicharito Hernández, cuando en aquella Copa marcó ante Francia y Argentina.

Pero ahora, con su diana contra los sudamericanos en el encuentro por los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca, alcanzó la cifra de tres tantos en el torneo, con lo que se ha convertido en apenas el segundo mexicano en romper esa barrera en una sola edición de la justa mundialista desde Luis Hernández en Francia 1998, cuando el Matador clavó cuatro.

Quiñones dio el pase para que Raúl Jiménez clavara el 2-0 sobre el Ecuador. Foto: Aracely Martínez.



De hecho, gracias a su imperial actuación en esta Copa, el futbolista del Al-Qadsiah FC le ha bastado para igualar lo hecho por Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, únicos mexicanos con tres goles en Mundiales, solo que repartidos en tres diferentes ediciones.

No conforme, nueve minutos después, Quiñones dio el pase para que Raúl Jiménez clavara el 2-0 sobre el Ecuador, equipo que desde marzo de 2022 no permitía par de anotaciones en un mismo juego.

Con ello, el ex atacante del América y Atlas se convirtió en apenas el tercer jugador de la Concacaf con gol y asistencia en un juego de eliminación directa de la historia, detrás del cubano Alberto Magriñá contra Rumania en 1938 y Manuel Negrete en 1986 contra Bulgaria.

Quiñones continúa así con un año avasallador en su carrera, pues en 45 juegos totales disputados en la temporada, suma 45 participaciones directas de gol; 40 anotaciones y cinco asistencias. Un año de ensueño para el colombiano que porta con orgullo la camiseta tricolor.