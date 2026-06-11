Julián Quiñones hace historia con su gol: el más rápido en 20 años durante un juego inaugural

Julián Quiñones ha hecho historia. No solo porque marcó el primer gol de México en el Mundial 2026. También porque es apenas el segundo naturalizado de todos los tiempos en hacerlo con la camiseta verde de la Selección Mexicana de Futbol en una Copa del Mundo y, por si fuera poco, es ya el tercer tanto más rápido para el Tri en una justa mundialista.

El colombiano naturalizado mexicano inauguró la cuota goleadora del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá apenas a los 9 minutos gracias a un robo de pelota en la salida de Sudáfrica cortesía de Erik Lira. El de Cruz Azul habilitó al atacante del Al-Qadisiya, quien fusiló al portero Ronwen Williams para clavar la pelota entre sus piernas.

Con ello, el nacido en Magüí Payán, Colombia, es el segundo naturalizado azteca en marcar un gol en Mundiales. El primero fue cortesía de Antonio Naelson Sinha, quien hace exactamente 20 años atrás, lo consiguió un 11 de junio como hoy pero de 2006, en el 3-1 a favor de los tricolores contra Irán en la Copa Mundial de Alemania. Pero, estrictamente, no han sido los únicos.

Hubo un tercero anotado por otro jugador que si bien no nació en México al ser nativo de Costa Rica, era hijo de padres mexicanos. Se trata de Roberto Gayón, quien anotó en Uruguay 1930 y era mexicano sin necesidad de realizar un proceso de naturalización como Sinha y Quiñones.

Así celebró Claudia Sheinbaum el gol de México ??



La presidenta celebró desde el Deportivo Los Galeana el gol de Julián Quiñones ante Sudáfrica. pic.twitter.com/CmcHBl8q7R — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

El atacante por izquierda de 29 años de edad, marcó además el tercer tanto más rápido de la Selección en Mundiales, solo después de Luis Flores quien a los 3 minutos de juego ya había vacunado a Paraguay hace 40 años en la edición de México 1986 y Rafael Márquez, quien mojó a los seis minutos contra Argentina dos décadas atrás en la Copa de 2006.

Julián Andrés Quiñones Quiñones ha marcado también el gol inaugural más rápido de la Copa Mundial en 20 años, desde que Philipp Lahm lo hiciera para Alemania en su debut contra Costa Rica a los 6 minutos en la Copa que tuvieron en casa en 2006.

Lo cierto es que no es nigua sorpresa la proeza de Quiñones, pues el delantero formado en México por los Tigres, llegó al escenario más grande del fútbol mundial tras una sensacional temporada en que ganó la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí con 33 dianas. Ahora, ha prologado ese buen momento, para suerte del Tri.