Julián Quiñones iguala récord de Luis Hernández con más goles para México en un solo Mundial

Justo cuando parecía que la esperanza mexicana se había desvanecido en el horizonte con dos goles de Jude Bellingham en un lapso de 99 segundos, apareció el nuevo héroe nacional.

Con su dorsal 16 como capa, Julián Quiñones prendió la pelota y la mandó guardar al fondo de la valla defendida por Jordan Pickford para devolver la fe a todo México.

El derechazo del colombiano naturalizado mexicano cayó justo cuatro minutos después de que el mediocampista del Real Madrid marcara su doblete.

Y con su gol, el atacante del Al-Qadsiah FC llegó a cuatro tantos, con lo que igualó el récord histórico de Luis Hernández, quien en Francia 1998 se erigió como el mexicano con más anotaciones en una misma justa mundialista.

Quiñones.

Foto: Aracely Martínez

Con su anotación, el de Magüí Payán, Colombia, también alcanzó la imponente cifra de cinco contribuciones de gol —gracias a sus cuatro dianas y una asistencia— en mismo número de partidos disputados hasta entonces en la Copa Mundial 2026.

Asimismo, el de 29 años de edad alargó a 41 goles en 40 juegos su racha anotadora en toda la temporada, tanto con su club en Arabia Saudita, como ahora, con el equipo nacional en el Mundial.

Y así, además de haber marcado el primer gol histórico de México en la Copa ante Sudáfrica el 11 de junio, y posteriormente, con su tanto ante Chequia haber puesto fin a una sequía desde el Mundial de Sudáfrica 2010 sin que un jugador tricolor marcara dos anotaciones o más en una sola justa desde que lo hiciera Javier Hernández, ahora ha dejado atrás a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez con tres dianas en mundiales.

Ahora, junto al Matador y Chicharito, es uno de los tres jugadores del Tri con póker de goles en Mundiales, aunque solo él junto a Luis Hernández, lo han hecho en una sola edición. Historia pura.