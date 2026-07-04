Raúl Jiménez calienta el México vs Inglaterra: confianza total en el Tricolor

En Inglaterra hay quienes se han burlado de México, porque su delantero centro titular es alguien como Raúl Jiménez, quien a sus 35 años recién firmó de regreso a los Wolves, equipo que jugará en la Championship, es decir, la segunda división inglesa.

Pero lo que se les olvida a esas voces es que el Lobo Mexicano conoce muy bien a la Selección de Inglaterra y a la mayoría de sus jugadores, porque los enfrenta cada fin de semana en la Premier League, donde ha estado los últimos ocho años de su vida.

Por ello, Raúl Alonso habla con conocimiento de causa y de cara al juego de este domingo ante los británicos en busca de los cuartos de final de la Copa del Mundo, el artillero mexicano se engalló y dejó muy claro el mensaje que le dio a sus compañeros previo al duelo.

"Con el simple hecho de hacerles saber que no somos menos, que podemos competir de tú a tú, que podemos hacer un buen partido"; dijo este sábado en el Centro de Alto Rendimiento.

El atacante también consideró que el ser locales con toda la afición a su favor y el monstruo en el que se ha convertido el Estadio Azteca en este Mundial a favor del Tricolor, les va a ayudar a salir avantes de esta eliminatoria.

"Tenemos el apoyo de toda la afición aquí en México, del Azteca que se ha hecho sentir en estos partidos que hemos jugado aquí. (Les dije) que salgamos como lo hemos hecho en estos partidos, como lo hemos hecho incluso en este último contra Ecuador, salimos a atacar, obviamente teniendo nuestras precauciones atrás porque sabemos que es un equipo que te puede castigar en una transición, entonces hacerlo de la mejor manera para poder sacar el triunfo".

Raúl Jiménez tiene de cliente al arquero Jordan Pickford

Por otra parte, a Raúl se le preguntó sobre el guardameta inglés Jordan Pickford, quien es el arquero al que más le ha anotado en la Premier con un total de seis goles en 12 enfrentamientos.

Al respecto, el delantero precisó que más allá del guardameta que sea, si meten bombazos como el que metió él mismo ante Ecuador o Julián Quiñones, no habrá quién los pare.

"El portero que está en frente eso es lo de menos; nosotros si la ponemos al ángulo como el otro día, no hay portero que la saque, pero es un gran portero también que por eso ha estado tanto tiempo en la Premier League y por algo es el titular de la selección inglesa".

Así que Raúl sabe que a los británicos se les puede ganar, siempre y cuando México siga en plan grande y aproveche todo lo que tiene a su favor como local en esta Copa del Mundo.