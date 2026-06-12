Raúl Jiménez dedicó su gol a su papá: "habría sido el más feliz en el estadio"

Raúl Jiménez al fin consiguió el gol tan anhelado en una Copa del Mundo y lo logró en la inauguración en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica.

Y fue una anotación sumamente especial, por todo lo que significaba para el "Lobo Mexicano" en muchos sentidos; el principal, dedicárselo a su padre quien ya trascendió hace unos meses

"Estoy muy feliz por haber marcado. Era algo que estaba buscando, más que por meter mi primer gol en el Mundial, para podérselo dedicar a mi papá", dijo Raúl Alonso en las redes de la Selección Mexicana.

Fue muy emotivo para el delantero y como es natural, rompió en llanto al momento de festejar, al tiempo de voltear al cielo, donde seguramente su papá lo vio con una sonrisa enorme.

"Yo creo que él sería el más feliz de haber estado aquí en el estadio, pero sé que desde allá arriba me está apoyando y alentando. Y este gol es para él y toda mi familia", dijo Raúl con la voz aún entrecortada.

Le pidió un centro así al "Piojo" Alvarado

Sobre el gol que marcó en el Coloso de Santa Úrsula, relató que en días pasados, le pidió un centro así a Roberto Alvarado a segundo poste.

Una jugada exactamente igual a la que sucedió en la Fase de Grupos de la Copa Oro del 2025 ante Costa Rica, pero que Raúl falló de manera terrible. Por lo que dijo, el delantero nunca pudo olvidar esa falla, hasta ahora.