¿Por qué Raúl Jiménez usa la banda en la cabeza? La historia del goleador del Tri en el Mundial 2026

Cada vez que Raúl Jiménez salta para disputar un balón aéreo, hay un detalle que no pasa desapercibido entre los aficionados: la banda protectora que lleva en la cabeza.

En pleno Mundial 2026, mientras el delantero mexicano vive uno de los mejores momentos de su carrera con la Selección Mexicana, ese accesorio vuelve a despertar preguntas entre quienes siguen al Tri.

Lejos de ser un elemento estético, la historia detrás de esa protección está marcada por uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado el atacante hidalguense y que cambió para siempre su forma de jugar.

En Ovaciones te contamos por qué Jiménez usa una banda protectora en su cabeza, así como su destacada participación en la Copa del Mundo 2026.





Raúl Jiménez y su desarrollo en el Mundial 2026

Raúl Jiménez ha sido una de las piezas más importantes del esquema de Javier Aguirre durante el Mundial 2026.

Con experiencia, liderazgo y olfato goleador, el delantero ha respondido en los momentos clave para impulsar a México en su camino dentro de la Copa del Mundo.

El atacante consiguió su primer gol en la historia de los Mundiales durante el encuentro inaugural frente a Sudáfrica, una anotación cargada de emoción que dedicó a su padre, Raúl Jiménez Vega, fallecido meses antes del torneo.

Posteriormente volvió a marcar frente a Ecuador, confirmando el gran momento que atraviesa con el combinado nacional.

Gracias a esas anotaciones, Jiménez alcanzó los 47 goles con la Selección Mexicana, consolidándose como el segundo máximo anotador en la historia del Tri, únicamente por detrás de Javier "Chicharito" Hernández, quien suma 52 tantos.

Su rendimiento también refleja una recuperación total tanto en lo físico como en lo futbolístico, luego de una lesión que incluso puso en riesgo su carrera profesional.

¿Por qué Raúl Jiménez usa una banda en la cabeza?

La razón se remonta al 29 de noviembre de 2020, cuando Raúl Jiménez sufrió una grave lesión durante un partido de la Premier League entre Wolverhampton y Arsenal.

En un tiro de esquina, el delantero mexicano disputó un balón por aire con el defensor brasileño David Luiz.

Ambos chocaron de cabeza con gran fuerza y Jiménez cayó inconsciente sobre el césped. Los servicios médicos ingresaron de inmediato y, tras varios minutos de atención, fue trasladado de urgencia a un hospital.

Los estudios confirmaron una fractura de cráneo, una lesión que requirió una cirugía de emergencia y que obligó a detener completamente su carrera durante varios meses.

El propio futbolista ha reconocido, en declaraciones para el documental "Código Rojo" de la BBC, que prácticamente no recuerda lo ocurrido ese día.

Después de una rehabilitación de aproximadamente ocho meses, Raúl recibió autorización médica para volver a entrenar y competir. Sin embargo, como medida preventiva, comenzó a utilizar un protector especial en la cabeza.

Actualmente, esa protección consiste en una banda elástica acolchada, diseñada para amortiguar impactos en la zona donde sufrió la fractura.

Su estructura incorpora materiales suaves y transpirables que permiten jugar con normalidad sin limitar los movimientos del futbolista.

Cuando regresó a las canchas en 2021 utilizó un casco mucho más robusto. Con el paso del tiempo y conforme avanzó su recuperación, evolucionó hacia la banda acolchada que utiliza actualmente tanto con su club como con la Selección Mexicana.

Salud actual de Raúl Jiménez

La recuperación de Raúl Jiménez es considerada uno de los casos más exitosos dentro del futbol de alto rendimiento tras una lesión craneal de gran gravedad.

Luego del accidente de 2020, el delantero permaneció varios meses alejado de las canchas mientras cumplía un estricto proceso de rehabilitación física y neurológica. Su prioridad fue recuperar completamente sus capacidades antes de pensar en volver a competir.

Durante ese periodo, el atacante reconoció que el mayor reto no solo fue físico, sino también mental, pues debía recuperar la confianza para disputar nuevamente balones por aire, precisamente la acción que provocó la lesión.

Desde su regreso al futbol profesional en mayo de 2021, los especialistas han supervisado constantemente su evolución y el uso permanente del protector forma parte de las medidas preventivas recomendadas para disminuir el riesgo ante futuros impactos.

Hoy, Raúl Jiménez compite al máximo nivel, mantiene actividad constante con la Selección Mexicana y continúa demostrando que puede rendir en la élite del futbol internacional.

Su presente en el Mundial 2026 confirma que dejó atrás uno de los momentos más complicados de su carrera sin renunciar a su estilo de juego, aunque con una protección que seguirá acompañándolo cada vez que salte a disputar un balón.

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