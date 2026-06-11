Raúl Jiménez se quita la "maldición": anota su primer gol en un Mundial

Lo bueno tarda en llegar y a Raúl Jiménez así le sucedió, pero por fin le llegó la recompensa. Después de tres Mundiales, el Lobo Mexicano pudo por fin marcar en la justa más importante.

El gol cayó al 67', justo cuando el Tri más lo necesitaba porque la gente ya se le estaba volteando al equipo nacional, debido a que no aprovechaba que Sudáfrica jugaba con diez desde el inicio del segundo tiempo.

Pero ahí apareció por fin el delantero titular de esta Selección Mexicana, con un testarazo implacable que dejó sin ninguna chance al arquero Ronwen Williams, quien solo vio como la pelota entró al marco.

Su primer gol en Mundiales a los 35 años

Raúl Alonso tardó bastante pero lo consiguió ya en su veteranía, porque fue con 35 años cumplidos y una larguísima trayectoria en el Mundial, que logró conseguir este tan ansiado gol.

Porque en Qatar 2022, llegó demasiado disminuido por una pubalgia que le hizo no estar al cien por ciento de sus capacidades, mientras que en Rusia 2018 y Brasil 2014, no era titular en el Tri.

Pero al fin le hizo justicia la revolución y en el escenario más importante de su vida, con México como local en una Copa del Mundo, al fin lo consiguió para así coronar una gran carrera.

Empata oficialmente a Jared Borgetti

Con este gol ante Raúl Jiménez empató oficialmente a Jared Borgetti como segundo mejor anotador de la Selección Mexicana, ya que alcanzó los 46 goles.

Sin embargo, con Raúl está el tema de que no se le cuenta oficialmente un tanto que le marcó a Martinica en Copa Oro, ya que ese representativo no tiene federación; así que si se le cuenta ese gol, el nacido en Tepeji del Río tiene 47 goles.

De cualquier forma, Raúl ya es segundo en la tabla de goleadores históricos de México y se acercó un poquito más a Javier "Chicharito" Hernández quien tiene 52.