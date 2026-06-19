¿Tala u Ochoa ante Chequia? Aguirre y la disyuntiva tras gran actuación de Rangel

Raúl Rangel necesitaba solo una acción que lo llenara de seguridad y confianza en esta Copa del Mundo, la cual le llegó en la parte final del juego ante Corea, acción en la que se convirtió en el héroe del Tricolor para salvar la victoria en Guadalajara, cuando tapó en el área chica el cabezazo del delantero rival.

Raúl Rangel se reivindica tras críticas iniciales

Y es que el Tala había tenido un debut con muchas críticas en la inauguración del Mundial ante Sudáfrica, sobre todo por las dudas que había dejado en el campo ante los africanos, más allá de que ese juego México también lo ganó.

Al término del duelo ante los coreanos y a pregunta de Ovaciones, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, consideró que el guardameta aprendió de sus fallas en el primer juego y que gracias a su carácter, ha sabido salir adelante.

"Raúl (Rangel) me ha mostrado mucha determinación desde que lo llamamos la primera vez. Fue suplente de Luis Ángel (Malagón) y aguantó, creció en su equipo, jugó muy bien Chivas este año, él era parte de ese equipo".

La formación y experiencia de los porteros según Aguirre

El Vasco explicó que la posición de arquero es una que se va moldeando conforme pasan los partidos y la experiencia se acumula con aciertos y errores.

"Los porteros son así, se van haciendo; es muy difícil, hay pocos casos que desde que debutan hasta hoy, sigan teniendo desparpajo, experiencia, eso se va ganando con base en errores", señaló Aguirre.

De ahí vio que Rangel aprendió de lo sucedido en la inauguración ante Sudáfrica, actuación que le trajo críticas o comentarios en los que incluso ya pedían a Memo Ochoa en el arco.

"Raúl yo creo que en Sudáfrica estuvo un pelín ahí con dos o tres balones que nos daba la sensación que estaba (nervioso); que no era fácil (por el escenario y hoy (ante Corea) lo hizo bastante bien", sentenció Aguirre.

¿Seguirá con Tala o va con Memo ante Chequia?

Habrá qué ver cuál es la decisión de Javier Aguirre en el arco para el tercer partido ante Chequia el miércoles en la Ciudad de México.

Porque por un lado ya con el liderato del Grupo A asegurado, bien podría hacer varias modificaciones para rotar a su equipo y una de ellas sería en justo en la portería, con lo que le daría oportunidad de jugar al veterano Guillermo Ochoa en su sexta Copa del Mundo a manera de homenaje.

Pero por otro lado, dejar al Tala Rangel en la portería significaría darle confianza absoluta dentro de la Copa del Mundo, además de respetarle su lugar como titular luego del salvadón que se mandó en el segundo juego.

Se le viene una disyuntiva interesante al Vasco para el último juego de la fase de grupos, por lo deberá resolverla en los próximos días.