De acuerdo con los primeros reportes el hombre de 80 años habría sufrido un infarto
Reaniman a aficionado en el Estadio Azteca previo al inicio del Mundial 2026
Por: Jazmín Rodríguez
Entre la fiesta y la emoción por la inauguración del Mundial 2026 un aficionado tuvo que ser atendido por el personal de emergencia en el Estado Azteca.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de aproximadamente 80 años caminaba cerca de la Puerta 1 del Estadio Azteca cuando se desplomó.
El hombre, presuntamente de origen alemán, habría sufrido un infarto por lo que recibió atención de emergencia.
Tras recibir RCP, el hombre logró ser reanimado y fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología para recibir atención más detallada.
Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre.
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