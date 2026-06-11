Reaniman a aficionado en el Estadio Azteca previo al inicio del Mundial 2026

Entre la fiesta y la emoción por la inauguración del Mundial 2026 un aficionado tuvo que ser atendido por el personal de emergencia en el Estado Azteca.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de aproximadamente 80 años caminaba cerca de la Puerta 1 del Estadio Azteca cuando se desplomó.

Un aficionado extranjero fue atendido por paramédicos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.



Los primeros informes indican que se trata de un hombre de nacionalidad alemana que requirió maniobras de reanimación por varios minutos antes de ser estabilizado y... pic.twitter.com/4d5aUtgTrZ — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

El hombre, presuntamente de origen alemán, habría sufrido un infarto por lo que recibió atención de emergencia.

Tras recibir RCP, el hombre logró ser reanimado y fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología para recibir atención más detallada.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre.