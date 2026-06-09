Reciben a Selección de Sudáfrica con mariachi en la CDMX

La tarde de este martes 9 de junio la Selección de Sudáfrica llegó a la Ciudad de México; fue recibida por fans y hasta mariachi.

La Selección ya había llegado a México; sin embargo, se encontraba en Pachuca, pero a dos días de su encuentro para el partido inaugural contra México, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El recibimiento a la Bafana Bafana fue más grande de lo que esperaban, pues en un hotel del poniente de la Ciudad de México, se fueron cita varias personas aficionadas al futbol y a la Selección que acudieron a recibirlos.

Los jugadores llegaron poco después de las 19 horas y se vieron sorprendidos por el cariño de los locales y la música en vivo.

? La Selección de Sudáfrica ya se encuentra en la Ciudad de México.



El conjunto africano arribó a su hotel de concentración, donde comenzará su preparación de cara a sus compromisos en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/9z55leBgmm — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 10, 2026

¿A qué hora comenzará el Mundial 2026?

México se convertirá en el único país que albergará una Copa del Mundo por tercera ocasión, pero ahora en tres ciudades: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México por eso te decimos a qué hora será la inauguración de esta justa futbolista.