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¿Roban al equipo de Inglaterra en EU? Esto sabemos

En redes sociales circuló una imagen donde describió que el robo incluyó botines, equipo de entrenamiento y del personal

La Selección ya habría solicitado la reposición de su equipo para poder continuar en la justa mundialista. Foto: @Mercado_Ingles
La Selección ya habría solicitado la reposición de su equipo para poder continuar en la justa mundialista. Foto: @Mercado_Ingles

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Jazmín Rodríguez

La Selección de Inglaterra habría sufrido un robo en su campamento en Estados Unidos. 

De acuerdo con una cuenta de X que se encarga de compartir la cobertura completa sobre la Premier League, fichajes y novedades sobre el Futbol Britanico. DM Requests, la selección de Inglaterra habría sufrido un robo durante su traslado en territorio de Estados Unidos

¿Qué le robaron a la selección de Inglaterra

Los ladrones se llevaron los botines de los jugadores, incluyendo piezas personalizadas de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, además de balones, uniformes y tecnología del cuerpo técnico. 

¿Dónde habría ocurrido el robo a la selección de Inglaterra

De acuerdo con las versiones, el hurto ocurrió mientras el equipo se trasladaba hacia Kansas City, donde se encuentran concentrados para preparar su debut en la Copa del Mundo.

Y ante ello, la Federación Inglesa y Nike habrían organizaron un envío urgente de calzado y material desde Europa para que el plantel pueda entrenar con normalidad. 

Hasta el momento, las autoridades policiales locales se encuentran trabajando en el caso y ya hay personas detenidas por el incidente.

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