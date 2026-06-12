¿Roban al equipo de Inglaterra en EU? Esto sabemos

La Selección de Inglaterra habría sufrido un robo en su campamento en Estados Unidos.

De acuerdo con una cuenta de X que se encarga de compartir la cobertura completa sobre la Premier League, fichajes y novedades sobre el Futbol Britanico. DM Requests, la selección de Inglaterra habría sufrido un robo durante su traslado en territorio de Estados Unidos.

¿Qué le robaron a la selección de Inglaterra?

Los ladrones se llevaron los botines de los jugadores, incluyendo piezas personalizadas de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, además de balones, uniformes y tecnología del cuerpo técnico.

¿Dónde habría ocurrido el robo a la selección de Inglaterra?

De acuerdo con las versiones, el hurto ocurrió mientras el equipo se trasladaba hacia Kansas City, donde se encuentran concentrados para preparar su debut en la Copa del Mundo.

Y ante ello, la Federación Inglesa y Nike habrían organizaron un envío urgente de calzado y material desde Europa para que el plantel pueda entrenar con normalidad.

. El equipo de Inglaterra ha sido ROBADO, incluyendo los botines de los jugadores, equipo de entrenamiento, equipo del personal de entrenamiento, balones y uniformes.



El campamento de Inglaterra ahora está trabajando con la policía para encontrar los... pic.twitter.com/xOD1GKbsXN — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 13, 2026