Santiago Giménez ve listo al Tri para enfrentar a Inglaterra: "Para ser campeones hay que ganarle al que sea"

Santiago Giménez sabe que si la Selección Mexicana quiere trascender en el Mundial 2026, debe vencer a cualquiera que sea el rival.

Y ante la inminente afrenta contra Inglaterra en los octavos de final, el Bebote es consciente de que, por más que la fortuna haya acomodado al equipo tricolor en una compleja llave con rivales de la talla de los británicos, es inevitable medirse con la élite si se quiere ser parte de ella.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre el reto contra Inglaterra?

Luego del triunfo tricolor contra Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, donde Santi ingresó de cambio y provocó la expulsión de Piero Hincapié, el atacante no se achicó ante el reto de enfrentar al equipo de la Rosa.





Historial y expectativas del Tri frente a Inglaterra

"Para ser campeones hay que ganarle al que sea y estamos enfocados en eso. Primeramente Dios, podemos jugar en casa y eso es un plus", dijo el delantero del AC Milan.

"No pensamos solo en el quinto partido. Creo que esa es una mentalidad mediocre; siento que tenemos que aspirar a más y vamos por ello".

El Tri e Inglaterra se han enfrentado en nueve ocasiones en toda la historia, con saldo favorable para los europeos con seis victorias, un empate y dos triunfos mexicanos.

Curiosamente, las dos victorias del Tri se lograron en casa, en territorio nacional. Empero, en su único duelo en Copa del Mundo en la fase de grupos de 1966, la victoria fue para los anfitriones por 2-0 en Wembley.

"Se puede, se puede. Yo creo que vamos paso a paso y el domingo, con nuestra gente, vamos a intentarlo de nuevo y salir con la misma confianza", afirmó el delantero de 25 años de edad.

Si bien Santi Giménez ha adquirido un rol secundario en este Tri de Javier Aguirre ante el buen momento de Raúl Jiménez, para él, el ser parte de este equipo que ha roto barreras y hecho historia, es una historia de ensueño.

"Increíble, es una sensación única que me voy a llevar el resto de mi vida. Siento que Dios me está dejando vivir un sueño y le agradezco mucho, le doy toda la gloria a él. Hay que mantenernos humildes porque todavía queda mucho camino", finalizó.

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