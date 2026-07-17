Scaloni se entrega a Messi previo a la Final: "La historia y leyenda es él"

Argentina tiene fincadas casi todas sus esperanzas de conseguir la cuarta estrella en un solo hombre: Lionel Messi. Y cómo no hacerlo con todo lo que ha hecho en la cancha en el futbol a lo largo de tantos años y lo que ha ganado.

Por ello es que su entrenador en la Selección Argentina, Lionel Scaloni, está completamente entregado a él, porque de cara a una nueva Final del Mundo, él es quien los puede de nueva cuenta llevar a la gloria, si bien nadie es más que todos juntos.

"Haber podido llegar a una Final como ha llegado él, en el momento que está, con sus 39 años, yo creo que es algo increíble; por eso cuando yo decía que lo disfrutemos, porque como pasó con Diego (Maradona) a los veinte años o diez años (de fallecido) lo extrañamos, a Messi todavía lo tenemos acá y tenemos que valorar lo que hace.

Análisis de Scaloni sobre la final contra España

"La historia y la leyenda es él y todo este grupo de jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos, a unos años que aunque uno pueda siempre tener esa idea de que el futbolista argentino puede conseguirlo es muy difícil y han conseguido unas cosas que años atrás era impensado".

No siente ventaja sobre España por ganar un Mundial

Ya sobre la Final del domingo, Scaloni consideró que si bien Argentina es el vigente Campeón del Mundo, eso no le da ningún tipo de ventaja sobre España, por la calidad de los jugadores ibéricos.

"Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Al final creo que esto de la presión cuando empieza a rodar la pelota, yo creo que el jugador se olvida, o al menos los míos se olvidan de eso y se dedican a jugar a la pelota".

Y destacó que el equipo que dirige Luis de la Fuente, si bien no ha ganado un Mundial, sí que ha conseguido una Eurocopa en 2024 y una UEFA Nations League en 2023.