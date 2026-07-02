Inglaterra tiene plan secreto para evitar serenata en México

Inglaterra se vendrá a meter a la boca del lobo... o al menos eso piensan ellos porque desde la prensa inglesa se reveló que _el Equipo de la Rosa_ pretende ejecutar un plan secreto en México.

Plan secreto de la Selección Inglesa para evitar serenata

La BBC de Londres publicó que Thomas Tuchel, su cuerpo técnico y todo el staff de la Selección Inglesa, tiene diseñada una estrategia para evitar lo más posible a los fans mexicanos y la famosa "serenata" en la noche previa al juego.

Por tanto, se reveló que la intención de la escuadra de _los Tres Leones_, es la de a toda costa que no se sepa su hotel de concentración en la Ciudad de México.

Aunque la FIFA, por ejemplo, designó a Ecuador en el hotel Westin en Santa Fe; eso se hizo público y los aficionados mexicanos fueron a hacer ruido en las inmediaciones, lo cual levantó la indignación de la Selección Ecuatoriana y de su afición.

Pues a partir de eso, los ingleses quieren evitar que eso también les suceda y por ello han desarrollado todo su plan, con la intención de que les salga lo mejor posible.

Claro está que no pueden controlar las redes sociales y basta con que alguien se dé cuenta de que están en determinado lugar, para que la información se riegue como pólvora.

Ya con el conocimiento de eso, sin lugar a dudas que la afición mexicana acudirá a hacer escándalo y a meterle presión a los ingleses, lo cual ha levantado polémica en el propio país, ya que hay muchas voces que se han manifestado en contra de ese comportamiento.

Hasta remedios caseros para que los jugadores duerman

La misma BBC informó que además del objetivo de que no se sepa el hotel de concentración inglés, en el conjunto británico tienen pensadas distintas maneras de asegurar el descanso de los jugadores.

Y es que si los futbolistas no traen sus propios métodos como audífonos, antifaces con bluetooth para dormir o incluso tapones para los oídos, están preparando remedios caseros o naturales para que los jugadores no corran riesgo de no descansar.

Así que los británicos vendrán muy bien preparados con su té de manzanilla, valeriana, pasiflora, tila o esencias de lavanda y demás métodos, para que puedan pegar el ojo en la capital del país.

Entrenan en Kansas City y viajan el viernes por la tarde

Inglaterra llegará 48 horas antes del partido ante México, por lo que tocarán suelo nacional el viernes por la tarde, para trasladarse a su hotel el cual pretenden que nadie sepa.

El sábado entrenarán en las instalaciones de la Cantera de los Pumas, lo cual se dio a conocer por el presidente del club auriazul, Luis Raúl González.

Aunado a ello, la FIFA ya hizo público que el viernes entrenarán en el Swope Soccer Village, complejo deportivo ubicado en Kansas City, donde ha sido su sede en esta Copa del Mundo.