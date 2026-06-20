Selección Mexicana recibe tarde libre del sábado tras clasificación a 16avos

La Selección Mexicana recibió una merecida tarde libre este sábado, luego de que el jueves consiguió el liderato del Grupo A y la clasificación a 16avos tras ganarle 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara.

Descanso otorgado por Javier Aguirre para el Tri

El entrenador Javier Aguirre le dio una parte del fin de semana a los futbolistas, para que pudieran dejar el Centro de Alto Rendimiento y estuvieran con sus familias por unas horas; por la noche, ya de nuevo los jugadores todos juntos de vuelta.

Por ello pasado el mediodía de este sábado, familiares fueron a recoger a los jugadores hasta el CAR, para llevárselos y desconectarse un poco de la concentración nacional.

De los primeros en abandonar el lugar fue Santiago Giménez, toda vez que su esposa pasó por él en una camioneta para llevárselo de inmediato y aprovechar todo el tiempo posible.

Y así uno a uno de los jugadores salieron tras el entrenamiento, para disfrutar de sus seres queridos, en un sábado tranquilo en la capital del país.

Preparación y enfoque para el último partido de fase de grupos

Días relativamente en calma los que tendrá el grupo de jugadores, porque ya con el boleto a la siguiente y el primer lugar del Grupo A, el juego contra Chequia del miércoles será sin tanto estrés.

Aunque justo porque México ya está clasificado, relajarse en exceso le puede costar un bochorno innecesario de cara al inicio de las rondas de matar o morir.

Por ello, el combinado nacional tiene que estar al cien concentrado para el último juego de la fase de grupos, ya que de conseguir la victoria ante los checos, lograría por primera vez en la historia nueve puntos en una fase de grupos.

Mientras tanto, horas tranquilas para el Tricolor y ya será al inicio de la semana que comienza, que México se meta completamente de lleno en su último duelo de fase de grupos, donde el obligado es Chequia ya que necesita ganar para aspirar a clasificar, al menos como tercero de grupo.