Selección mexicana: Erik Lira clave en Copa Mundial 2026

Erik Lira quedó fuera de la lista final de Gerardo Martino para el Mundial 2022. Desde entonces, se propuso hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder hacerse de un lugar entre los 26 elegidos para la Copa del Mundo 2026.

Y no solo lo logró, sino que se convirtió en un pilar fundamental en el esquema de Javier Aguirre, incluso por encima de una vaca sagrada como Edson Álvarez.

El Pitbull es el blasón tricolor en el medio campo mexicano y se ha acoplado a la perfección a lo que el Vasco denominó como familia. Una palabra para nada menor, al ver la química casi perfecta del grupo en la victoria contra Ecuador, primera de fase de eliminación directa de México en 40 años.

"Bastante contento, desde hace unos momentos esta experiencia del mes concentrados, me lo voy a llevar para toda mi vida. Estoy viviendo el momento y lo que queremos es seguir porque no hemos ganado nada, somos una familia y el techo es muy alto, llegaremos hasta donde nosotros queramos", dijo el cruzazulino tras el encuentro.

"El apoyo que sentimos no solo es en el estadio sino en las calles y todos lados es de verdad increíble y solo nos queda a nosotros demostrar dentro de la cancha que no solo somos 26 sino millones de mexicanos que estamos levantando la mano, sabemos que no hemos ganado nada,queremos disfrutar y el día de mañana pensar en el siguiente rival", abundó.

Reacciones y declaraciones tras la victoria contra Ecuador

Hace menos de un año, el 14 de octubre de 2025, la Selección Mexicana enfrentó a su similar del Ecuador en un amistoso. El resultado, fue un empate que evidenció el gran momento de la Tricolor con jugadores en Europa como Piero Hincapié con Arsenal, William Pacho con PSG y Moisés Caicedo con Chelsea.



Hace menos de un año, el 14 de octubre de 2025, la Selección Mexicana enfrentó a su similar del Ecuador en un amistoso. Foto: Mexsport

"A Ecuador ya lo habíamos enfrentado en una Fecha FIFA el año pasado y sabíamos que no iba a ser fácil. Es un rival con jerarquía a nivel mundial y son unos jugadorazos, mis respetos para Ecuador, pero hablamos en la cancha.

Demostramos lo que queremos y no nos vamos a conformar con nada", afirmó el Pitbull, quien aún no digiere el impacto del triunfo de esta noche.

"La verdad no sé, es algo que estoy viviendo, no dimensiono lo que estamos haciendo, estamos concentrados y al estar concentrados no podemos ver a la par de ese sentimiento que tienen, pero me da gusto que la afición la está pasando bien, nosotros buscamos divertirnos en la cancha y representarlos a ellos como mexicanos", agregó.

Aquel Erik Lira que daba sus primeros pasos en la Liga MX con Pumas y fue fichado por Cruz Azul, es hoy un bastión del Tri. Algo que buscó a toda costa hasta conseguirlo.

"Sí, me puse el chip que tenía que estar aquí, sabía que podía estar, pero me faltaba muchísimo por crecer, me preparé en todos los aspectos posibles para que no quedara en mí y ahora vivo súper contento del momento y de todo lo que estamos logrando con la selección mexicana y el techo es muy alto", finalizó.