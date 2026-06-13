Selección Mexicana tuvo tarde libre del sábado para reportar por la noche en el CAR

Luego de una semana ardua de trabajo y de mucho nervio por el debut en la Copa del Mundo, la Selección Mexicana tuvo unas horas de descanso este sábado, con la intención de recargar pilas.

El técnico Javier Aguirre les dio a los futbolistas la tarde libre de este sábado, para que pudieran salir de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y desconectarse un poquito de lo que es la concentración en una Copa del Mundo.

Es importante para el grupo de futbolistas tener un poco de esparcimiento, sobre todo en el tema mental, ya que como bien lo dijo el estratega nacional y los propios jugadores tras el debut ante Sudáfrica: los nervios les pasaron factura.

Así que los jugadores salieron un rato del CAR para poder comer en algún lugar distinto, quizá convivir con famliares o simplemente dar alguna vuelta por la Ciudad de México.

Los jugadores del Tricolor estaban citados para volver a la hora de la cena de este sábado, para así continuar con los entrenamientos este domingo.

Seleccionados con disciplina total

Cabe mencionar en este respecto, que durante todo este proceso mundialista, Javier Aguirre ha recalcado una y otra vez que no se ha dado ni un solo acto de indisciplina por parte de los jugadores y el gran comportamiento que han tenido.

Y es que ha pasado en anteriores ciclos que se han dado justo actos de indisciplina, entre que son muchos días los que los jugadores están concentrados y falta de profesionalismo.

Pero eso ya quedó atrás y los seleccionados nacionales han demostrado compromiso total para esta Copa del Mundo, en la que además México es anfitrión.