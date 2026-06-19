Selección Mexicana volvió de inmediato al CAR y entrenó a puerta cerrada de cara a Chequia

La Selección Mexicana tendrá algunos días de mucho menos estrés y más distendidos, luego de ganarle a Corea del Sur y así asegurar el primer lugar del Grupo A.

Se liberó mucha presión con asegurar al menos 16avos de final en el Estadio Ciudad de México y con la posibilidad de octavos también en el Coloso de Santa Úrsula, aunque antes de eso hay que cerrar la fase de grupos contra Chequia.

Preparación y entrenamientos rumbo a Chequia

Por ello los entrenamientos paran y apenas sacaron los tres puntos en Guadalajara, la noche del jueves retornaron de inmediato al Centro de Alto Rendimiento.

El equipo dirigido por Javier Aguirre tomó un vuelo chárter desde la Perla Tapatía a Toluca, para después dirigirse vía terrestre al CAR.

La escuadra Tricolor entrenó este viernes a puerta cerrada, en la que hizo trabajo regenerativo luego del duelo del jueves ante los asiáticos.

Se espera que el fin de semana el combinado nacional entrene el sábado, mientras que el domingo después de la práctica, los jugadores quizá tengan algunas horas libres para despejarse un poco de la concentración, tal y como ha sucedido en los fines de semana pasados.

Y ya para el lunes, preparar a plenitud el juego ante Chequia, que está obligada a sacar la victoria ante México para mantenerse con vida en esta Copa del Mundo.

Cabe recordar que el Tri se enfrentará a la escuadra europea el miércoles en el Estadio Ciudad de México, en busca de cerrar la fase de grupos con nueve puntos, lo cual sería histórico para el futbol mexicano, ya que nunca antes en la historia, un representativo nacional ha ganado sus tres partidos de fase de grupos en una Copa del Mundo.