Argentina vs Inglaterra: el duelo de titanes que definirá a un finalista del Mundial 2026

Vaya semifinal de alto riesgo que tendrá esta Copa del Mundo en Atlanta el próximo miércoles, en busca de la Gran Final del certamen.

Argentina e Inglaterra chocarán en un partido que sacará chispas, que tiene mucha historia entre dos pueblos y que sin duda es de muchísimo cuidado por las dos aficiones que se encontrarán en los próximos días.

Esta será la sexta vez que la Albiceleste y los Tres Leones se medirán en una Copa del Mundo, historial en el que los ingleses llevan mano, porque en cinco juegos han sido tres victorias para los ingleses, una para los argentinos y un empate.

¿Qué antecedentes históricos marcan el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra?

Las autoridades en Atlanta deberán desplegar un dispositivo de seguridad muy importante, porque entre los barristas argentinos y los hooligans ingleses, la ciudad se puede convertir en un campo de batalla porque si hay dos países que se odian entre sí, son estos dos.

Detalles del partido Argentina vs Suiza en los cuartos de final

Sobre todo por aquel enfrentamiento de hace 40 años en los cuartos de final de México 1986 que ganó Argentina 2-1 en el Estadio Azteca, con aquellos goles icónicos de Diego Armando Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, partido que se efectuó en el marco de La Guerra de las Malvinas en el que Inglaterra le quitó esas islas a los argentinos en el continente americano, en un conflicto bélico en el que muchos soldados de ese país murieron

Argentina eliminó a una Suiza que se mató sola, pero que aguantó hasta el tiempo extra

En Kansas City, la Argentina de Lionel Messi superó a Suiza por 3-1, en un partido en el que la Albiceleste aprovechó que Suiza se mató solita con una absurda expulsión de Breel Embolo en la segunda parte, si bien el juego se fue hasta el tiempo extra y al 112' lo ganó con un golazo de Julián Álvarez, su primero en este Mundial, más otro tanto de Lautaro Martínez en la agonía del juego.

Apenas a los diez minutos del partido, Alexis Mac Allister puso el 1-0 para Argentina, tras cabecear a primer poste un tiro de esquina cobrado por Messi.

Argentina.

Foto; MexSport

Ese gol relajó a los argentinos, que se dedicaron a sobrellevar el encuentro y tal y como les sucedió en rondas previas, de pronto cayeron en la especulación y permitieron que Suiza creciera, porque otra vez se echaron demasiado atrás.

Consencuencia de eso en la segunda mitad, los helvéticos se hicieron del dominio de la pelota y al 67', una gran pared entre Ricardo Rodríguez y Dan Ndoye terminó en el empate 1-1 de los suizos.

Cuando parecía que los europeos le podían dar la vuelta, vino un burdo error de Breel Embolo, quien simuló una falta y ahora como el VAR puede revisar eso, le sacaron la segunda amarilla (lo habían amonestado antes en otra acción).

Con eso, Suiza se quedó con diez y tuvo que aguantar hasta donde pudo a una Argentina que se fue encima.

Llegó el tiempo extra y se convirtió en un ejercicio argentino de abrir una escuadra suiza que dedicó a defenderse lo más posible de Messi y compañía.

Argentina tiene recursos por todos lados. Porque en un juego en el que Leo no había salido fino, tiene un montón de futbolistas de primerísima calidad, para resolver cuando el genio no puede.

Suiza aguantó hasta donde pudo y cuando le faltaban ocho minutos para los penales, Argentina encontró el triunfo gracias a un golazo de la Araña Julián Álvarez.

José Manuel Flaco López controló una pelota en la esquina izquierda del área, observó que Julián estaba en la entrada y le dio la pelota.

El delantero del Atlético de Madrid se perfiló a su pierna derecha y sacó un hermoso disparo que se clavó en el ángulo, imposible para el arquero Gregor Kobel que había sacado prácticamente todo a los argentinos.

Con eso, Argentina ya tenía en la bolsa el pase a las semifinales, pero todavía hubo tiempo para un tanto más y en un contragolpe en los últimos encuentros del encuentro, Lautaro Martínez terminó de matar a los suizos para el 3-1 final.

Así, el Campeón del Mundo ya se metió entre los cuatro mejores de este Mundial y se medirá ante una durísima Inglaterra en busca de la Gran Final, en un partido que será sin lugar a dudas para los libros de historia.