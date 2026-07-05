¿Coincidencia o destino? Isaac del Toro abrió el camino y Pato O'Ward también consigue su primera victoria

Este domingo 5 de julio los mexicanos despertaron un vibras y ánimos ganadores. Los triunfos de Isaac del Toro y de Pato O´Ward reanimaron esos ánimos para contagiar a la Selección Mexicana previo al partido que tendrán contra Ingleterra por el paso a Cuartos de Final del Mundial 2026.

¿Qué pasó con Pato O'Ward?

El mexicano Pato O´Ward ganó, tras un duelo con Christian Lundgaard, el Gran Premio de Mid Ohio de la IndyCar, su primera victoria de la temporada 2026 y también la décima de su trayectoria en la categoría.

Con la décima victoria, O´Ward se coloca a un triunfo de la marca para mexicanos en la serie, que pertenece al legendario Adrián Fernández.

Pato O'Ward había partido en segundo lugar, detrás de Lundgaard, también piloto de Arrow McLaren, pero en la vuelta 42 de 90 al circuito permanente, el mexicano lo rebasó en una maniobra donde hubo contacto y nada de Papaya Rules.

Pato O'Ward manda mensaje a la Selección Mexicana

Después de la carrera, Pato O'Ward en la entrevista al ganador mandó un mensaje a la selección mexicana de futbol, que jugará a las 18:00 hrs contra Inglaterra en el Estadio Azteca.

El mexicano replicó la frase que ha identificado a toda la nación en apoyo a los Seleccionados: "¿Y si sí? ¡Viva México!"