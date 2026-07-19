¿Será el último partido de Lionel Messi? Este fue su mensaje en redes

Hoy es el partido de la Final de la Copa del Mundo 2026 y los ojos del mundo están sobre Nueva York, donde se espera una jornada épica entre Argentina y España, lo cual aparentemente sería el último partido para el icónico futbolista, Lionel Messi.

Aunque su retiro no ha sido confirmado y sólo se especula, la noche de ayer publicó a través de su cuenta de Instagram un mensaje que para muchos es la confirmación de su retiro de la Selección Argentina, pues tiene tintes de despedida.

Durante el Mundial 2026, se despidieron de los futuros torneos de la Copa del Mundo: la leyenda de Cristiano Ronaldo, Neymar y Guillermo Ochoa. Sin embargo, la salida de Messi se ha mantenido bajo reserva y no se ha comunicado formalmente si este partido será el llamado "último baile".

Mensaje de Lionel Messi confirmaría teorías de su último partido en Copa del Mundo

Hasta apenas el día de ayer, Kyliam Mbappé le quitó a Messi el título del goleador histórico de Mundiales, pero es altamente probable que el 10 recupere su trono el día de hoy, pues el francés sólo le saca un tanto de ventaja y sería la retirada perfecta para el argentino.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso." son algunas de las palabras que el originario de Rosario, Argentina expuso en su mensaje.

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia." escribió Messi.

Finalmente, el astro argentino concluye su mensaje de presunta despedida con "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar.



VAMOS ARGENTINA ❤️ "

El mensaje es acompañado de una fotografía de toda la Selección Argentina. Además, en una publicación previa, se puede ver una fotografía de la leyenda del balompié cobijado con la bandera argentina con la frase "El último tango".