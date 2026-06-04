Shakira estará en la inauguración del Mundial 2026

¡Confirmado! La cantante Shakira estará presente en la inauguración del Mundial 2026.

Así lo dio a conocer la FIFA en sus redes sociales donde informó que la cantante colombiana y el nigeriano, Burna Boy estarán en el Estado Azteca en la apertura de la justa mundialista.

Se espera que los artistas interpreten Dai Dai, canción que se lanzó para el Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora cantará Shakira?

Fecha: jueves 11 de junio

Lugar: Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México

o Estadio Ciudad de México Hora: Se prevé que los artistas comiences a cantar después de las 11:30 hrs, tiempo de la CDMX

Shakira, la reina de los Mundiales

La colombiana ha estado en al menos cuatro inauguraciones del Mundial, pero sólo en tres interpreto el tema oficial, con la participación de este año, sumarán cinco.