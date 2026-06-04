La FIFA confirmó la asistencia de la cantante colombiana en una publicación en redes sociales; se espera que interprete Dai Dai
Shakira estará en la inauguración del Mundial 2026
Por: Jazmín Rodríguez
¡Confirmado! La cantante Shakira estará presente en la inauguración del Mundial 2026.
Así lo dio a conocer la FIFA en sus redes sociales donde informó que la cantante colombiana y el nigeriano, Burna Boy estarán en el Estado Azteca en la apertura de la justa mundialista.
Se espera que los artistas interpreten Dai Dai, canción que se lanzó para el Mundial 2026.
¿Cuándo y a qué hora cantará Shakira?
- Fecha: jueves 11 de junio
- Lugar: Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México
- Hora: Se prevé que los artistas comiences a cantar después de las 11:30 hrs, tiempo de la CDMX
Shakira, la reina de los Mundiales
La colombiana ha estado en al menos cuatro inauguraciones del Mundial, pero sólo en tres interpreto el tema oficial, con la participación de este año, sumarán cinco.