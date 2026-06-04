La reina de los Mundiales: así ha conquistado Shakira la fiesta más grande del futbol

Cuando se habla de música en las Copas del Mundo, pocos nombres tienen una relación tan estrecha con el torneo como Shakira quien ha puesto ritmo a algunas de las ediciones más recordadas del Mundial y ha logrado algo que pocos artistas pueden presumir: convertir una canción en un himno inseparable del futbol.

El primer paso: Alemania 2006

La relación de la cantante colombiana con el Mundial se remonta al 2006 donde fue su primera aparición en Alemania.

Aunque no interpretó una canción oficial de aquella Copa del Mundo, fue invitada a participar en la ceremonia de clausura del torneo, celebrada el 9 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín.

Durante el evento presentó una versión especial de su éxito "Hips Don't Lie", acompañada por el grupo haitiano Wyclef Jean. Aquella actuación marcó el inicio de una relación que años después se fortalecería con la FIFA.

El himno que conquistó al mundo: Sudáfrica 2010

Sin embargo, fue en Sudáfrica 2010 cuando Shakira alcanzó una dimensión histórica dentro de los Mundiales con una tema que grabó junto al grupo sudafricano Freshlyground el tema "Waka Waka (This Time for Africa)", elegido como la canción oficial de la Copa del Mundo.

Fue lanzado en mayo de 2010 y se convirtió rápidamente en un fenómeno global; fue interpretado tanto en la ceremonia inaugural como en la clausura del torneo.

El impacto de "Waka Waka" fue enorme. La canción logró colocarse entre los temas más escuchados del año en decenas de países y con el paso del tiempo, se convirtió en la canción mundialista más exitosa comercialmente de la historia .

Más de una década después, continúa siendo utilizada en transmisiones deportivas, recopilaciones futbolísticas y eventos relacionados con la FIFA.

El fenómeno de "La La La" : Brasil 2014

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, Shakira volvió a tener un papel protagónico. Para aquella edición lanzó "La La La (Brazil 2014)", una adaptación de su canción "Dare (La La La)" en colaboración con el músico brasileño Carlinhos Brown.

El tema formó parte del álbum oficial del Mundial y fue interpretado por la cantante durante la ceremonia de clausura celebrada en el estadio Maracaná antes de la final entre Alemania y Argentina.

Aunque la canción oficial de Brasil 2014 fue "We Are One (Ole Ola)", interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, "La La La (Brazil 2014)" logró una gran aceptación entre los aficionados. Incluso, diversos análisis y reportes de la época destacaron que el video de Shakira acumuló más reproducciones que el himno oficial del torneo.

Para Rusia 2018 y Qatar 2022, la cantante no participó con temas oficiales ni actuaciones en las ceremonias principales, aunque su música continuó siendo utilizada por aficionados y medios de comunicación como referencia de los grandes himnos mundialistas.

El regreso de Shakira al escenario mundialista: México, Estados Unidos y Canadá 2026

De cara al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, Shakira vuelve a estar vinculada al torneo. La FIFA incluyó a la cantante dentro del álbum oficial del certamen con el tema "Dai Dai", realizado junto al artista nigeriano Burna Boy. Además, diversos reportes señalan que será una de las figuras principales del espectáculo musical programado para la final del campeonato.

La pregunta ahora es inevitable: ¿podrá Shakira romper otro récord mundialista con "Dai Dai"?

A tan solo 12 días de su lanzamiento en YouTube, el video oficial supera los 77 millones de reproducciones y se mantiene entre los contenidos musicales más vistos y comentados de la plataforma, cifras que alimentan las expectativas de que la colombiana vuelva a firmar otro éxito ligado al futbol.