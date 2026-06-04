Sheinbaum llama a Liga MX a ampliar semilleros para la Selección

Claudia Sheinbaum aprovechó la presentación del Mundial Social para enviar un mensaje a los clubes de la Liga MX: si México quiere una mejor Selección Nacional, el trabajo debe comenzar mucho antes de las convocatorias y concentraciones.

La presidenta planteó que los equipos profesionales puedan fortalecer sus escuelas de formación y amplíen la búsqueda de talento en comunidades donde miles de jóvenes juegan futbol sin acceso a estructuras profesionales.

El planteamiento apareció en medio de la discusión sobre el legado que dejará el Mundial de 2026. Mientras el gobierno presume la construcción y rehabilitación de cerca de 4 mil 500 canchas en todo el país, Sheinbaum sostuvo que la siguiente tarea corresponde a los clubes.

"Sería muy importante que los clubes de futbol tengan sus propias escuelas para que ellos mismos tengan también sus propias canteras, sus propios semilleros de futbol", afirmó.

El reto de encontrar talento fuera de las ciudades

La mandataria señaló que muchos jóvenes con condiciones para llegar al profesionalismo permanecen fuera del radar porque viven en regiones apartadas y no tienen contacto con visores o estructuras de desarrollo deportivo.

"Lo importante es que un niño que juega en un lugar apartado de cualquier lugar del país pueda tener la oportunidad de llegar a la Selección Nacional", sostuvo.

La declaración coloca sobre la mesa un debate recurrente en el futbol mexicano: la concentración de oportunidades en unas cuantas ciudades y la dificultad para detectar talento fuera de las principales zonas metropolitanas.



La declaración coloca sobre la mesa un debate recurrente en el futbol mexicano. Foto: Cuartoscuro

Gobierno y futbol, separados

Sheinbaum también subrayó que la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA operan de manera independiente al gobierno federal.

"No es que la presidenta vaya a decidir quién va a jugar o quién no va a jugar", dijo.

La mandataria aclaró que la función del gobierno se limita a construir espacios deportivos, impulsar torneos comunitarios y promover la práctica del futbol, mientras que la formación profesional y el desarrollo de jugadores corresponde a los clubes y a la estructura federativa.