"Si no creyera que le podemos ganar a Inglaterra, lo diría"; Javier Aguirre confía en que será un gran día

Javier Aguirre no se anduvo por las ramas: cree que se le puede ganar a Inglaterra este domingo en el Estadio Azteca, lo cual sería histórico con el pase a cuartos de la Copa del Mundo 40 años después.

"El Vasco" habló en el día previo al crucial juego ante los británicos y fue transparente en ese sentido, porque dijo que si no lo creyera, lo expresaría sin problema.

"Si no creyera que le podemos ganar a Inglaterra hasta lo diría, pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo. Va a ser un partido muy igualado y quien cometa menos errores seguramente va a ganar", consideró el estratega nacional en conferencia de prensa.

Así que la intención, el plan y la ejecución del mismo por parte del entrenador nacional, están en que sea un día inolvidable y lleno de alegría para el pueblo mexicano.

"Tengo emociones encontradas, lo mejor está por venir, va a ser un gran día, hay muchas historias detrás; historias personales, no están mis padres, pero sí mis nietos, son cosas que te llevas. Lo mejor es mañana (el domingo)", afirmó.

Un juego perfecto ante un top del mundo

Es trillada la frase y bastante choteada, pero la realidad es que, en efecto, si se le quiere ganar a Inglaterra, no hay de otra más que hacer un juego perfecto, precisó el estratega nacional.

"Te estas enfrentando al lugar 4 del mundo, Campeón en 66; tiene una Selección de una gran liga (Premier League) que la nutre. Estamos hablando de un equipo top en el mundo, tenemos que hacer un partido perfecto, mejor de lo que hemos hecho, a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en este tipo de encuentros", sostuvo.

A neutralizar a Harry Kane

Por supuesto que una de las claves para conseguir el objetivo de cuartos de final es la de anular a Harry Kane, mega goleador inglés del Bayern Munich, quien en este Mundial ya lleva cinco goles.

"Harry Kane es figura mundial, es jugador top del mundo; un muchacho de 1.88 m. Tiene calidad, es sacrificado, defiende, qué puedo decir... intentaremos neutralizarlo, cuando baje a recibir la pelota que no arme juego", comentó.