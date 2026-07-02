Suiza tuvo día de campo en Vancouver y avanzó a octavos; espera a Colombia o Ghana

Suiza tuvo una de las llaves más fáciles de los 16avos de final, porque sin realmente esforzarse superó 2-0 a una Argelia que se quedó muy corta para lo que se esperaba de esa Selección.

Partido que fue disputado en Vancouver, en el penúltimo juego que tendrá Canadá en este Mundial, ya que el último es el próximo martes en esa misma sede por octavos.

Ese duelo será justo también con Suiza, frente al ganador de la llave entre Colombia y Ghana, que se juega este viernes en Kansas City.

La escuadra dirigida por Murat Yakin no se desgastó para sacar la victoria y seguir adelante en esta Copa del Mundo, mientras que los argelinos, comandados por Vladimir Petkovic, quisieron reaccionar ya que iban dos goles abajo pero más por puro impulso que con futbol.

Suiza tomó el control del juego muy temprano. A los 10 minutos del primer tiempo, una jugada a línea de fondo fue hecha por el volante Johan Manzambi.

Vio que el delantero de este equipo, Breel Embolo se puso a primer poste y definió de primera intención, ante la inservible marca de la zaga argelina y el intento de tapada del guardameta Luca Zidane, hijo del exfutbolista francés Zinedine Zidane.

Este ha sido el juego de 16avos más flojo en lo que va de la instancia, porque los helvéticos vieron que no tenían que hacer mucho para ganar, mientras que los argelinos se derrotaron muy fácil, porque se murieron de absolutamente nada.

El segundo tanto suizo cayó en la parte complementaria, por medio de Dan Ndoye al 46', quien primero controló un rechace dentro del área, para después definir con mucha precisión al poste más lejano del arquero.

Argelia intentó un poquito más de peligro, con el ingreso del delantero Annis Moussa, quien se desempeña en el Feyenoord y sí cambió un poco la cara, pero nada verdaderamente que le diera algo para pelear en este juego.

Con este resultado, Suiza clasificó por cuarta vez consecutiva a los octavos de final en una Copa del Mundo, tras hacerlo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque siempre se ha quedado en esa instancia.

Del lado de Argelia, los guerreros del desierto, se quedaron en esta ronda de 16avos de final y si bien se murieron de nada en este encuentro, al menos para ellos volver a una Copa del Mundo y pasar la fase de grupos es un avance en su futbol, ya que no estuvieron en los dos Mundiales previos.