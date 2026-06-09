FIFA ofrece aparecer en las pantallas del Mundial por 79 dólares

La FIFA lanzó una nueva experiencia para los aficionados al futbol de cara a la Copa Mundial de 2026. A través del programa denominado "Super Shoutout", los seguidores podrán pagar para que su nombre aparezca en las pantallas de los estadios que albergarán los partidos del torneo.

El servicio tiene un costo de 79 dólares, equivalentes a aproximadamente 1, 370 pesos mexicanos, y deberá adquirirse de forma individual para cada encuentro en el que se desee participar.

De acuerdo con la información publicada por la FIFA, los aficionados podrán reservar un espacio para que su nombre y país sean mostrados en vivo en las pantallas del estadio durante el partido seleccionado.

"Haz que tu nombre aparezca en la pantalla del estadio durante el partido. Elige tu encuentro y reserva un espacio para que tu nombre aparezca en el momento adecuado del juego seleccionado."

Un aspecto a considerar es que estas apariciones no se realizarán durante el desarrollo de los partidos. El programa está previsto para la previa de los encuentros, por lo que la visibilidad de estas menciones estará limitada a ese periodo.

La plataforma oficial indica que hasta el momento, los registros para los partidos entre México y Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, así como Canadá y Bosnia ya fueron cerrados.