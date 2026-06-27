Taremi critica la organización del Mundial y denuncia falta de apoyo a Irán

El capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, expresó su inconformidad con la organización del Mundial al señalar problemas logísticos que, aseguró, han afectado al equipo durante el torneo.

En declaraciones a medios de comunicación, el delantero calificó la situación como un "desastre" y afirmó que la selección no ha contado con todo su personal de apoyo:

"No tenemos a nuestra gente de logística aquí", señaló.

Taremi también cuestionó los constantes traslados del equipo durante la competencia.

"¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar a Tijuana?", dijo.

Aunque al mismo tiempo reconoció su aprecio por la afición local y el país: "Amamos a la gente de México".

El jugador añadió que la FIFA debería intervenir para resolver las dificultades que enfrenta su selección, al considerar que no han sido atendidas desde el inicio del torneo:

"La FIFA tiene que resolver todos los problemas que hay aquí, pero, por desgracia, no ha podido intervenir desde el principio", afirmó.

El delantero también sugirió que la situación del equipo no ha sido la adecuada dentro de la competencia y planteó dudas sobre el trato recibido durante el certamen.

En el contexto del encuentro más reciente, Taremi también expresó su inconformidad por la anulación de un gol en los minutos finales, acción que el equipo había celebrado inicialmente antes de que fuera invalidada tras la revisión.

Señaló que revisó la jugada en repetidas ocasiones y que, desde su perspectiva, la decisión resulta difícil de entender.

Agregó que este tipo de situaciones pueden influir en el desarrollo de una competencia internacional y pidió mayor claridad y coherencia en las decisiones arbitrales.

Finalmente, destacó el esfuerzo del plantel durante el torneo y aseguró que el equipo mantendrá la unidad y la concentración de cara a los siguientes partidos.